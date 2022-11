"Il y a de plus en plus de patients" suivis pour alcoolisme à Poitiers, selon Nemat Jaafari, addictologue

"Depuis le Covid-19 et maintenant avec la problématique énergétique et la guerre en Ukraine, il y a de plus en plus de patients" qui demandent à être suivis pour des problèmes d'alcool, indique Nemat Jaafari, chef du pôle addictologie à l'hôpital Henri Laborit de Poitiers. "Ils viennent pour des raisons diverses, soit parce qu'ils rechutent, soit parce qu'ils veulent arrêter leur consommation. Avant, on avait plus de patients âgés de 30 à 45 ans, aujourd'hui c'est plus vers 25 ans", poursuit-il.

Selon l'enquête "état de santé ressenti des habitants de Nouvelle-Aquitaine", réalisé par l'Observatoire Régional de Santé de la région en 2021, 7% des sondés adultes déclarent boire au moins une fois par jour. Un chiffre qui augmente avec l'âge : il est de seulement 5% chez les 40-59 ans mais passe à 13% pour les + de 60 ans…

Si la quantité d'alcool consommée et la régularité des prises sont des signaux d'alerte, Nemat Jaafari insiste sur le ressenti du patient, pour détecter une situation d'alcoolisme. "Ce qui est important, c'est : est-ce que ma consommation répond à une souffrance pour moi-même ? Est-ce qu'avec l'alcool je règle des problèmes d'angoisse, de fatigue ou d'épuisement professionnel, ou est-ce que ma consommation engendre aussi des souffrances pour mon entourage ?"

Concernant l'alcoolisme, la prise en charge a changé, conclut-il : "On a totalement changé notre manière de voir les choses. Avant, on disait qu'il fallait arrêter totalement et définitivement la consommation de produits. Aujourd'hui nous pensons qu'il faut mieux consommer moins, que de ne pas arriver à arrêter totalement. On parle de réduction des doses. Nos amis anglais ont démontré que diminuer sa consommation de moitié réduit de 50% le risque de survenue de cancers et d'autres problèmes de santé."

Les alcooliques anonymes tiennent le Congrès de leur 62ème anniversaire les 19 et 20 novembre au Palais des Congrès du Futuroscope à Poitiers.