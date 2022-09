Indre : Ardentes mise sur sa maison de santé pour attirer de nouveaux professionnels de santé

Ardentes a mis un point final à son projet de maison de santé. La deuxième et dernière partie a été inaugurée ce mercredi 28 septembre et de nouveaux professionnels vont la rejoindre. Le projet a coûté plus d'un million d'euros.

Une première partie fonctionnait déjà depuis 2017, depuis mercredi, officiellement, la maison de santé d'Ardentes est complète. Son extension a été inaugurée ce mercredi 28 septembre en présence des élus de la commune, du département, de la région et du Préfet. Une grande inauguration, et pour cause, c'est l'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années, dans un département fortement touché par les déserts médicaux. Désormais, une douzaine de professionnels médicaux ou para-médicaux occupent les lieux, et d'autres vont arriver prochainement dans cette commune d'un peu moins de 4.000 habitants.

La maison de santé : un cercle vertueux ?

Pouvoir mutualiser les moyens est une chose qui facilite l'installation - Sylvain Diaz (psychologue)

C'est le cas de Sylvain Diaz, qui va bientôt démarrer son activité de psychologue. Jusqu'à présent il était installé en banlieue parisienne. Il est venu s'installer dans l'Indre avec sa compagne. Le modèle des maisons de santé a été une motivation supplémentaire. _"_On a besoin de contre-expertise, de pouvoir aussi orienter les patients. Et c'est vrai que de pouvoir mutualiser les moyens est une chose qui facilite l'installation aussi. de mon côté" détaille le psychologue.

Diana Popa, médecin généraliste s'est installée dès l'ouverture de la maison de santé en 2017. Le maire espère attirer un deuxième médecin avec cette extension.. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'autres professionnels de santé sont déjà installés depuis plusieurs années, dans la première partie de la maison de santé, c'est le cas deMarius et Diana Popa, venus de Roumanie. Lui est kinésithérapeute, son épouse médecin généraliste. "Pour moi, je trouve que c'est mieux d'avoir à côté des autres professionnels de santé avec qui on collabore bien" explique-t-il. Selon lui, son épouse a également besoin de "spécialistes, à côté, pour avoir des diagnostics plus rapides".

Elle était indispensable pour regrouper les professionnels de santé et en attirer des nouveaux - Gilles Caranton

Faire venir des spécialistes, c'est l'un des objectifs avec cet agrandissement car cette maison de santé représente un pari : enclencher un cercle vertueux, explique le maire Gilles Caranton : "elle était indispensable pour nous permettre de regrouper les professionnels de santé sur un même site et pour en attirer des nouveaux. L'objectif, c'est encore d'étendre l'offre de soins, en particulier avec un deuxième généraliste. Ça me semble important." confie l'édile.

La maison de santé d'Ardentes, un cercle vertueux ? - Reportage Copier

La maison de santé, réalisée en deux temps, a coûté au total 1 .150 .000 €, dont 300.000 financés avec l'aide de l'État. Le Préfet a d'ailleurs souligné "un projet ambitieux" et "au cœur des attentes des citoyens, la santé étant le service public le plus attendu dans les territoires ruraux".

Une douzaine de professionnels réunis sur un même site

Médecin généraliste

Sage-femme

Infirmière

Ostéopathe

Chiropracteur

Dentiste

Hypnothérapeute

Kinésithérapeute

Diététicienne

Psychologue.

Le Berry manque cruellement de médecins

C'est d'autant plus le cas chez nous en Berry que l'expression "désert médical" prend tout son sens. Il y a seulement 123 généralistes dans l'Indre selon le Préfet. Dans une étude publiée ce vendredi 29 septembre par l'Association des maires ruraux de France (AMRF), révèle ainsi qu'il manque 94 médecins généralistes dans le Cher et 57 dans l'Indre.

Côté spécialistes ce n'est guère mieux : le Berry fait figure de très mauvais élèves. Il manque 18 cardiologues, 17 ophtalmologues, 17 pédiatres, et 13 pédiatres.