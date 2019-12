Châteauroux : des clowns redonnent le sourire aux enfants malades du centre hospitalier

Châteauroux, France

Ils s'appellent "Flambert", "un clown flambeur", et "Recover, "un clown looser". Le duo infernal aux nez rouges enchaîne les improvisations dans les couloirs ou dans la salle d'attente. Et lorsque Sarah, 4 ans, sort de sa consultation, la petite fille semble intimidée mais elle sourit. Après tout, les clowns elles les aiment bien "parce que ça fait rire parce qu'ils font des choses rigolos" souffle-t-elle. Et encore plus quand les deux acolytes sortent la guitare...

Là, mes enfants sont très calmes alors qu'ils étaient en train de crier tout à l'heure" - Une maman en salle d'attente

Installée au fond de la salle d'attente, Mélanie a sa petite de quelques mois qui souffrent d'une allergie au lait de vache. Ses deux grands de 3 et 4 ans sont obligés de patienter. C'est long mais un peu moins grâce à "Flambert" Et "Recover". "Là, mes enfants sont très calmes alors qu'ils étaient en train de crier tout à l'heure, eux, qui n'aiment pas rester sans rien faire. Au moins avec les deux clowns ils sont contents."

Le personnel soignant apprécie aussi. "Ça met de la joie de vivre aux enfants et au personnel aussi, c'est sympa" sourit Clarisse, une aide-soignante. Pour Aurélien Ploquin alias "Flamber" c'est un vrai plaisir de faire le clown ici : "C'est un job magnifique parce qu'on rencontre à la fois des bébés, des parents, des familles, l'entourage. On a l’impression vraiment de faire un métier utile et dans lequel on ne s’intéresse pas du tout à la maladie des enfants qu'on rencontre".

Penser à autre chose aide à moins ressentir la douleur

A termes, l'objectif est d'être plus présent encore en organisant une visite par semaine. Car les bienfaits sont énormes explique le Dr Denis Lecomte, pédiatre Hospitalier. "C'est vrai que cela apporte une dimension qui est différente car les 'soignants' apportent beaucoup de technicité mais c'est vrai que là on est dans un registre qui permet d'enlever un peu de la difficulté qu'il y a d'être à l'hôpital quand on est du coté 'soigné'. Un enfant qui a des douleurs si il pense à autre chose alors la douleur sera moins ressentie au moins pendant quelques temps" souligne ce médecin.