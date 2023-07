Indre : en psychiatrie, l'unité d'hospitalisation de la Châtre est fermée cet été faute de personnel

Faute de personnel, les hospitalisations sont impossibles au service psychiatrique à La Châtre en juillet et en août. Les syndicats et le maire de la Châtre confirment et réagissent à cette information, dévoilée par la Nouvelle République. Il manque des psychiatres et du personnel para psychiatrique à La Châtre. Conséquence : 13 patients ont été transférés à Gireugne, juste à coté de Châteauroux et les personnels réaffectés. Toutefois, l'accueil de jour, le service ambulatoire du service psychiatrie reste ouvert.

ⓘ Publicité

"Une épée de Damoclès" selon la CFDT

Une fermeture temporaire qui cache un manque de personnel récurrent et présent dans tout le département. Cela fait craindre le pire aux syndicats et notamment à Philippe Bonnet le secrétaire départemental santé sociaux de la CFDT : "On a déjà eu l'expérience d'une fermeture estival avec la maternité du Blanc, on a vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui une fermeture, même momentanée comme on peut l'expliquer, suscite beaucoup d'inquiétudes". En effet, au Blanc, la fermeture de la maternité au départ ne devait être que provisoire. Elle s'est révélée finalement définitive. "Aujourd'hui on a peur de l'épée de Damoclès, et de savoir quand cette dernière va s'abattre" ajoute Philippe Bonnet.

Un manque de moyens en psychiatrie qui touche tout le département

Le maire du Blanc, Patrick Judalet, est aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital sur sa commune. Il est lui aussi vigilant, pour que cette fermeture estivale ne soit que temporaire. Il constate un manque de moyens en psychiatrie sur l'ensemble du département de l'Indre, et s'interroge sur la répartition des moyens dans ce domaine au sein de la région : "J'ai l'impression que nous sommes un petit peu, pas les parents pauvres, mais en tous cas les moins bien servis de la région en termes de praticiens (...) quand bien même je sais bien aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'internes en psy qui sortent de la fac de Tours" explique l'élu. Il appelle l'Agence régionale de santé à se pencher sur cette question de la répartition des moyens, tout en sachant que le problème est bien plus général. Il est le même dans de nombreuses spécialités : la région Centre-Val-de-Loire manque de soignants.