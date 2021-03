Indre : entre 400 et 500 tests salivaires espérés chaque semaine dans les écoles

C'est parti pour les premiers tests salivaires dans les écoles du département de l'Indre. Ce mardi à l'école Jules Ferry à Châteauroux ; puis vendredi à l'école Paul Bert à Argenton-sur-Creuse. Une entame en douceur avant une progressive montée en puissance. "À partir de la semaine prochaine, nous avons l'objectif de tester dans une école par jour. On espère faire 400 à 500 tests salivaires par semaine", assure Jean-Paul Obellianne, directeur académique des services de l'Éducation nationale dans l'Indre, invité de France Bleu Berry ce lundi.

La volonté est de tester dans quatre écoles chaque semaine. "Il y a 211 écoles dans l'Indre, il faudra du temps pour toutes les faire", admet Jean-Paul Obellianne. La priorité sera donnée aux établissements scolaires dans les territoires où le coronavirus circule le plus activement. "Il faut aller dans les écoles où c'est le plus judicieux. On prévoit aussi de revenir dans certaines écoles. Cela dépendra de l'endroit où l'incidence est la plus forte", ajoute-t-il. "On passe vraiment un palier. On continue en même temps les tests antigéniques dans les collèges et lycée, à raison d'une centaine par semaine", se félicite Jean-Paul Obellianne.

Ces tests salivaires ne sont pas douloureux pour les enfants, il n'y a pas de prélèvement nasal avec un écouvillon. "Pour 109 élèves inscrits à l'école Jules Ferry, 97 sont autorisés. Il y a une adhésion des familles pour ces tests salivaires", constate le directeur académique des services de l'Éducation nationale dans l'Indre.