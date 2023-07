Indre et Cher : habitez-vous dans une zone colonisée par les moustiques tigres ?

Vous le voyez sans doute de plus en plus souvent depuis quelques années : le moustique tigre poursuit son implantation en Centre-Val-de-Loire. L'Agence régionale de santé (ARS) faisait état en 2022 de 30 communes colonisées dans la région; elle indique ce mardi 25 juillet que neuf nouvelles communes sont en passe d'obtenir elles aussi ce statut, en raison de la prolifération de l'insecte. Plus d'un quart de la population en Centre-Val-de-Loire vit désormais dans une zone où le moustique tigre est établi, toujours selon l'ARS.

Cartographie des zones colonisées

Sur son site internet, l'ARS propose une carte des zones colonisées, régulièrement mise à jour. On y retrouve notamment les communes de Châteauroux, Bourges, Déols, Saint-Doulchard, Villedieu-sur-Indre, Montierchaume, Ardentes, ou encore le Poinçonnet.

Les communes colonisées par les moustiques tigres dans l'Indre et le Cher - Capture écran/Open Street Map/ARS

La carte de France des zones colonisées par le moustique tigre est consultable sur le site de l'ARS en cliquant sur le lien suivant.

Limiter la prolifération du moustique tigre

Pour limiter au maximum la prolifération de ce moustique, originaire des forêts tropicales d'Asie du sud-est, l'Agence régionale de santé en Centre-Val-de-Loire appelle à supprimer dans notre environnement les endroits ou objets contenant de l'eau, car c'est dans cette eau que le moustique tigre se reproduit en y pondant ses œufs. S'il n'est pas possible de supprimer ces stockages, l'ARS conseille par exemple d'installer une moustiquaire sur les cuves d'eau de pluie, de mettre du sable dans les coupelles des plantes, ou encore de curer ses gouttières.

L'Agence régionale de santé rappelle par ailleurs que ce moustique se déplace peu : il parcourt moins de 150 mètres tout au long de sa vie. Ce qui veut dire en théorie qu'il est possible de maîtriser sa prolifération en évitant de lui mettre à disposition des stocks d'eau, petits ou grands.