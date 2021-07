Indre-et-Loire : 13.000 créneaux supplémentaires débloqués pour la vaccination contre le Covid

Des créneaux supplémentaires de vaccination contre le Covid vont être ouverts en Indre-et-Loire. Une décision prise par la préfecture et l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire pour faire face à l'afflux de demandes dans les différents centres de vaccination.

Un regain d'intérêt constaté depuis lundi soir et les annonces d'Emmanuel Macron. Mercredi prochain, le 21 juillet, le pass sanitaire sera imposé à l'entrée des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes. Le 1er août, il concernera les cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux, entre autres. Par ailleurs, la vaccination devient obligatoire pour toutes les personnes au contact des personnes fragiles à partir du 15 septembre.

13.000 créneaux supplémentaires débloqués en Indre-et-Loire

Ce jeudi, le centre de vaccination d'Amboise a ainsi été pris d'assaut par des tourangeaux voulant se faire vacciner en urgence, et profitant d'une journée sans rendez-vous. Près de 800 personnes ont reçu leur vaccination, contre 500 habituellement. Dans les trente heures qui ont suivi l'annonce de l'extension du pass sanitaire, plus de 24.000 rendez-vous ont été pris dans le département.

Au total, 13.000 créneaux supplémentaires sont donc débloqués dans les différents centres de vaccination du département pour les semaines à venir. Dans le détail, 1.000 créneaux supplémentaires seront ouverts ce week-end sur le territoire de la métropole de Tours. 6.500 rendez-vous supplémentaires vont être ouverts pour la semaine du 19 juillet, et 5.500 autres pour la semaine du 26 juillet. Des créneaux qui seront proposés sur les plateformes de réservation habituelles.

57,5% de la population du département déjà vaccinée

La préfecture demande aux personnes n’ayant pas obtenu de rendez-vous en ligne de ne pas se rendre directement dans les centres de vaccination. Elle assure que de nouveaux créneaux seront ouverts régulièrement.

Au 12 juillet, 348.871 personnes ont été vaccinées en Indre-et-Loire, soit 57,5% de la population du département. Parmi elles, 234.541 personnes ont déjà reçu leurs deux doses de vaccin.