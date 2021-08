Indre-et-Loire : 13% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés

Au total, plus de 10.000 personnes âgées de plus de 80 ans n'ont toujours pas été vaccinées en Indre-et-Loire

Alors que le gouvernement a annoncé l'administration de la 3ème dose de vaccin dans les Ehpad à partir du 12 septembre, la couverture vaccinale des personnes âgées contre le Covid semble atteindre un plafond de verre. En Indre-et-Loire, 13,6% des personnes âgées de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinées. C'est sensiblement identique à la moyenne nationale, alors que dans de nombreux pays européens, le taux de vaccination de ce public à risque est quasiment de 100%. "Cela reste un taux de vaccination très satisfaisant, et supérieur à la vaccination pour la grippe saisonnière" relativise Christophe Geniès, vice-président de l'ordre des médecins. Selon Christophe Geniès, il s'agit d'un noyau dur de personnes opposées à la vaccination "ou qui vivent seules et qui expliquent ne voir quasiment personne". "On ne peut pas soigner quelqu'un contre son gré". Un constat partagé par la Préfecture d'Indre-et-Loire et qui semble insoluble avec ce public farouchement opposé à la vaccination.

Au total, c'est donc près de 6.000 personnes de plus de 80 ans qui ne sont toujours pas vaccinées en Indre-et-Loire. Un chiffre qui est loin d'être anecdotique.

Les moyens sont mis en œuvre mais à l'impossible nul n'est tenu, estime Laurent Salsac, le président de l'ordre des infirmiers d'Indre-et-Loire : "la CPAM d'Indre-et-Loire a fait deux fois le travail de contacter chaque personne, par courrier et par téléphone, pour leur proposer des rendez-vous programmés, donc il y a eu une démarche d'aller vers ces personnes. Cependant, les professionnels de santé se heurtent à cette problématique du choix du patient et c'est un choix qui irraisonné. Les gens de plus de 80 ans sont souvent seuls à la maison, ils regardent souvent la télévision, ils sont enclins au bouche-à-oreille, et je pense que le brouhaha qui entoure peut faire perdre les repères. Il y a un vrai travail à faire d'éducation à la santé. Rationnellement, une personne de 80 ans ne devrait même pas penser que le vaccin peut lui apporter plus de désagréments que le Covid."