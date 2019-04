Indre-et-Loire : 15 jeunes Tourangeaux atteints de la maladie de Parkinson

Indre-et-Loire, France

La maladie de Parkinson touche aussi les jeunes. Les patients ont en moyenne 58 ans lors de leur premier diagnostic. Cette maladie neuro-dégénérative concerne près de 200 000 personnes en France dont 25 000 nouveaux cas chaque année. En Touraine, sur les 300 personnes atteintes de Parkinson, une quinzaine l'ont contractée à 50 ans ou moins. " On a trop souvent l'image de patients qui sont vieux, grabataires et qui tremblent de partout. Mais Parkinson, ce n'est pas que ça. La maladie se développe différemment chez chaque patient et à différents âges ", explique Monique Pizani, la déléguée en Touraine de l'association France Parkinson.

J'ai réussi à travailler trois ans avant de devoir partir en retraite anticipée. Puis, à ce moment-là, c'est la lente désocialisation qui commence.

Jean-Michel Usseglio habite Saint-Cyr-sur-Loire et c'est à 42 ans qu'il a découvert qu'il était atteint de Parkinson. Cette année, cela fait 13 ans qu'il vit avec. " Quand je l'apprends, je reçois la nouvelle en pleine figure. Je me suis dit que c'était pas pour moi, pas à mon âge. " Il poursuit : " _En plus de ça, les médecins nous disent qu'_on ne meurt pas de Parkinson mais avec la maladie."

Aucun tremblement à l'origine de ce diagnostic, mais c'est en s'apercevant, en rédigeant une lettre, que son écriture est minuscule. " J'écrivais en pattes de mouche et je n'arrivais pas à écrire plus gros." Il se rend donc chez son médecin généraliste qui l'envoie immédiatement chez un neurologue. Il reçoit les résultats un mois après.

Très difficile de travailler en étant atteint de Parkinson

Jean-Michel Usseglio " réussit à travailler trois ans en étant atteint de la maladie de Parkinson avant de devoir partir en retraite anticipée. Puis, à ce moment-là, c'est la lente désocialisation qui commence." Pendant ces trois ans, il diminue son contrat à 80% pour pouvoir se reposer une semaine par mois. Mais d'après lui, " quand la maladie évolue vraiment, il faut faire une croix sur sa carrière. "

C'est malheureux mais comment voulez-vous qu'un patron puisse envisager de garder quelqu'un qui va de plus en plus mal ? - Monique Pizani, déléguée en Indre-et-Loire de France Parkinson

Monique Pizani connaît très bien Jean-Michel Usseglio et est encore plus résignée que lui par rapport au travail. " _On peut travailler mais comme on ne sait jamais comment on va être le lendemain, il est difficile de s'absenter du travail à l'improviste._"

D'après Monique Pizani, l'association France Parkinson pourrait organiser dès l'an prochain un café débat pour les jeunes Tourangeaux atteints de cette maladie. En attendant, elle organise, le jeudi 25 avril de 13h45 à 17h, une journée de sensibilisation à la maison des associations de Joué-lès-Tours.