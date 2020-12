Indre-et-Loire : 1400 personnes victimes d'un AVC chaque année en Touraine

Avec 2 millions 379 mille contaminations et 58 000 décès dûs à la Covid, la crise pandémique relègue au second plan un autre fléau, les 150 000 victimes d'un AVC et les 48 000 morts chaque année en France pour un accident vasculaire cérébral. Pour qu'on n'oublie pas de parler de la prévention, l'association "AVC-Tous concernés" sillonne actuellement les routes de la région Centre-Val-de-Loire avec des bénévoles à bord d'un minibus. Ils vont à la rencontre des maires pour leur donner un kit de prévention destiné aux habitants de chaque commune. Dans ce kit, on trouve un podomètre, un tensiomètre, des flyers d'information, et un présentoir à disposer par exemple dans les halls des mairies.

Le minibus était hier en Touraine à Montlouis-sur-Loire, Azay-sur-Cher, Véretz, Larçay, La Ville-aux-Dames, Vouvray, et Monnaie. Philippe Meynard, le président de l'association "AVC-Tous Concernés", lui-même victime d'un AVC il y a 6 ans, regrette que le confinement crée malheureusement des conditions favorables à la survenue de nouveaux AVC.

Andrée Galliot est une bénévole de l'association "AVC-Tous Concernés". Son neveu de 40 ans seulement a été victime d'un AVC. Il est aujourd'hui invalide et dépendant. Pourtant, il avait eu des signaux précurseurs mais il les avait toujours ignoré.

En Indre-et-Loire, chaque année il y a 1 420 victimes d'un AVC, 10% d'entre elles en meurent et les 2/3 conservent un handicap. En région Centre-Val-De-Loire, on passe à 6 000 victimes par an. Le minibus de l'association est déjà passé par la région Pays de la Loire et il sera jeudi en Nouvelle Aquitaine. Ce mercredi il est en Centre-Val de Loire, dans l'Indre. Au total, il parcourera 1000 kilomètres pour sensibiliser les populations aux dangers de l'AVC et à sa prévention.