Indre-et-Loire : 18 cas de variant Delta recensés selon la Préfecture

Selon la Préfecture, on compte désormais 18 cas de Covid variant Delta dans le département d'Indre-et-Loire.

Le 15 juin dernier, les deux premiers cas du variant indien avaient été détectés au CHRU de Tours. Deux cas confirmés par l'Agence régionale de santé (ARS).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus, en profite pour insister sur la nécessité de se faire vacciner le plus rapidement possible "pour éviter les formes les plus graves et retrouver une vie normale."