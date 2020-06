Indre-et-Loire : 2 500 à 3 000 personnes manifestent à Tours pour obtenir plus de moyens pour la santé

Entre 2 500 et 3 000 personnes ont manifesté ce mardi après-midi à Tours pour la défense de la santé et pour obtenir plus de moyens pour les hôpitaux publics.

Le gros du cortège était composé de personnels soignants, mais il y a avait aussi des représentants des milieux culturels et de simples usagers venus marquer leur solidarité. Les mots d'ordre, eux, étaient, comme d'habitude, synthétisés sur quelques banderoles :

Un carton brandi par une infirmière du CHRU de Tours © Radio France - @Boris Compain

Des banderoles parfois interrogatives, comme par exemple "Les applaudissements, c'était du vent?", mais souvent les slogans étaient nettement plus direct comme ce "Ni Nonne, ni Conne" que brandit Catherine, infirmière au CHRU de Tours et qui veut 300 euros nets de plus pour tous : "Les premières infirmières, c'étaient des bonnes soeurs. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là, mais maintenant, nous sommes des soignants, c'est-à-dire qu'on travaille et que nous méritons un salaire décent. _Ca fait près de 20 ans que je suis infirmière et je gagne à peine 2000 euros par mois_. Il faut qu'on nous reconnaisse".

2 500 à 3 000 manifestants sur la place Jean Jaurès © Radio France - @Boris Compain

Même tonalité sur la blouse blanche de Julie, qui porte cette mise en garde : "La deuxième vague sera blanche" : "_Moi je suis infirmière depuis sept ans. J'ai vu une dégradation du métier. J'ai vu des restructurations où on supprime des lits, on supprime des postes, on mets des équipes en souffrance. Ca a beaucoup joué sur l'attractivité du métier. Aujourd'hui, même nos étudiants nous disent que si c'est ça, ils ne veulent pas travailler à l'hôpital publi_c".

"Nous ne voulons pas être reconnus comme héros, mais comme travailleurs qui méritent des moyens et un salaire décents" dit Lise, diplômée infirmière dans quelques semaines © Radio France - @Boris Compain

Infirmière à l'hôpital Bretonneau, Hélène agrippe une pancarte : "2020 pas de moyens, ça craint"...Un slogan dicté par ce qu'elle a vécu pendant la pandémie de Covid-19 : "J'ai perdu deux kilos les deux premières semaines, à cause de cette peur au ventre qu'on avait aussi bien pour aller faire des soins qu'en rentrant chez soi et en craignant d'y ramener le virus. Ce n'est pas normal qu'en 2020 on ait à subir des choses comme ça".

La pancarte d'une usagère solidaire © Radio France - @Boris Compain

Par ailleurs, le personnel soignant de l'hôpital de Loches est invité à manifester, mercredi matin, sur le marché de la ville, à l'initiative des syndicats Sud et Solidaires, pour aller faire signer une pétition demandant plus de moyens.