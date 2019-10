Indre-et-Loire : 200 pharmacies prêtes à vous vacciner contre la grippe

Indre-et-Loire, France

La campagne de vaccination contre la grippe débute ce mardi. La grande nouveauté cette année, c'est la possibilité de se faire vacciner en pharmacie dans les 200 officines d'Indre-et-Loire, sous certaines conditions. En effet, ce nouveau dispositif est réservé à certaines personnes. Les pharmaciens ne peuvent vacciner que les personnes âgées de plus de 18 ans, et uniquement les personnes considérées comme fragiles, autrement dit, les femmes enceintes, les adultes atteints de maladie chronique et les gens de plus de 65 ans.

Une journée de formation pour apprendre à vacciner pour les 200 pharmacies du département d'Indre-et-Loire

Il y a 200 pharmacies en Indre-et-Loire, et dans la quasi-totalité des officines, au moins un salarié a suivi une journée de formation pour apprendre à vacciner. Quatre heures de théorie, sur la grippe, le vaccin, le remplissage du carnet de santé, par exemple... Et enfin, quatre heures de pratique sur de faux bras en plastique, à la texture très réaliste. La piqûre sera toujours faite dans une pièce, à l'écart des autres clients. Si on se fie à ce qui s'est passé dans les 4 départements où ce dispositif a été testé, il y aura de grosses disparités entre les pharmacies d'Indre-et-Loire. Certaines pourraient vacciner jusqu'à 150 personnes, alors que d'autres dépasseraient à peine une dizaine. Pour les personnes à risque, le vaccin est gratuit. Le reste à charge pour celles et ceux qui se font vacciner par un pharmacien est le même que lorsque c'est un médecin ou une infirmière.