Indre-et-Loire : 24.000 rendez-vous de vaccination pris en quelques heures

Depuis l'annonce de l'extension du pass sanitaire, lundi soir, le site doctolib.fr est littéralement pris d'assaut : au niveau national, entre lundi soir et mercredi matin 2,24 millions de rendez-vous ont été réservés. L'Indre-et-Loire n'a évidemment pas échappé au phénomène. Dès l'intervention d'Emmanuel Macron, les prises de rendez-vous se sont envolées, comme le montre les statistiques de Doctolib concernant notre département.

11 fois plus de rendez-vous pris après l'intervention d'Emmanuel Macron

Dimanche, c'est-à-dire la veille des annonces présidentielles, 895 rendez-vous ont été pris sur Doctolib dans des centres de vaccination ou chez des médecins ou pharmaciens en Touraine. Lundi, il y en a eu 11 fois plus : 9845 créneaux réservés, principalement à partir de 20H, c'est à dire après l'intervention d'Emmanuel Macron. Cette course au rendez-vous s'est encore accentuée le mardi, avec près de 13 400 rendez-vous pris pour une première injection.

Evolution quotidienne du nombre de rendez-vous pour une première injection du vaccin en Indre-et-Loire sur le site doctolib.fr - ©Doctolib

Pour l'instant, il est très difficile voire impossible de prendre un rendez-vous pour une première injection en Touraine

Sans surprise, avec plus de 24 000 nouveaux rendez-vous pris en un jour et demi, il n'y a plus de créneaux disponibles pour l'instant, en Indre-et-Loire. La rédaction de France Bleu Touraine a passé la journée du 14 juillet sur doctolib.fr et on a juste vu passer très furtivement quelques créneaux, à Loches ou Tours. Des nouveaux rendez-vous, il y en aura quand même quelques centaines supplémentaires proposées au fil des heures et des jours, sans doute pas pour la semaine prochaine, mais pour la semaine suivante.

Les deux vaccinodromes d'Indre-et-Loire qui avaient réduit la voilure vont rallonger leurs horaires et rappeler du personnel

Le Docteur Sophie Lizé préside la CPTS de la Métropole de Tours, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé. C'est cette association qui gère les deux plus grands centres de vaccination d'Indre-et-Loire, à Saint-Cyr-sur-Loire et Saint-Avertin : "_tous les rendez-vous disponibles ont été pris en quelques heures_. On ouvrira quelques créneaux supplémentaires pour la semaine prochaine, mais surtout pour la semaine suivante, celle du 26 juillet. On attend juste la confirmation des doses de vaccins disponibles. Mais on n'en aura sans doute pas plus de quelques centaines de plus".