L'hôpital de Tours annonce la reprise de toutes ses activités avec le déconfinement

Le CHRU de Tours a tenu une conférence de presse ce mercredi matin pour faire un point sur l'épidémie de coronavirus et présenter son plan de retour à la plupart de ses activités. Depuis deux mois, l'hôpital s'est concentré sur la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Il a compté 327 hospitalisations pour un taux de mortalité de moins de 10%, en-dessous de la proportion dans l'est de la France. 18 personnes étaient toujours hospitalisées en réanimation le lundi 4 mai. Il compte seulement entre deux et trois hospitalisations chaque jour pour traiter le coronavirus, "un effet bénéfique du confinement" dit le professeur Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses. 3% de la population tourangelle est infectée.

L'hôpital va reprendre un semblant d'activité normale

Après plusieurs semaines à réorganiser l'hôpital, dégager des lits, affecter des soignants dans des services Covid-19, l'hôpital de Tours se prépare à relancer ses activités. Pendant le confinement, l'essentiel de l'activité autre s'est concentrée sur les urgences, le service cancérologie, les transplantations autres que les greffes de rein, quelques activités pédiatriques et obstétriques, et la maternité. Pour une reprise pleine et enttière, un groupe de travail a rendu ses arbitrages :