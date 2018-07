L'Indre-et-Loire est le département de la Région Centre où l'on enregistre le plus de malades ignorant leur séropositivité. Il y a moins de prévention, et la maladie fait moins peur.

Indre-et-Loire, France

La région Centre-Val de Loire est la 2ème région française où l'on découvre le plus de nouveaux cas de VIH selon Santé Publique France (la première région étant l'Ile-de-France). Dans notre région, 2.847 patients hommes et femmes étaient suivis pour une infection par le VIH en 2017, soit une progression de 6,7% en un an (101 personnes dépistées en 2017).

Il y a toujours un tabou de la maladie grave alors qu'on a tout intérêt à se faire dépister. C'est une maladie désormais qui se traite très bien. Guillaume Gras, infectiologue au CHRU de Tours

Les médecins sont surtout inquiets par les centaines de personnes infectées par le VIH et qui l'ignorent. Sur l'ensemble de la région Centre-Val-de-Loire, on estime qu'elles seraient un peu plus de 800. L'Indre et Loire est le département le plus touché avec 400 personnes ignorant leur séropositivité (230 pour le Loiret). Selon le docteur Guillaume Gras, médecin infectiologue au CHRU de Tours et directeur régional du COREVIH (Comité de Coordination Régionale de Lutte contre l'Infection due au Virus de l'immunodéficience Humaine) les explications sont nombreuses mais ce public non dépisté est difficile à atteindre. Les messages de prévention, on en fait de moins en moins. La maladie fait aussi moins peur.