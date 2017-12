En région Centre-Val-de-Loire, 324 postes de médecins, aide soignants, ou infirmières en CDI et CDD vont être pourvus en région Centre Val de Loire d'ici la fin de l'année. Une vague de recrutement justifiée par les remplacements de congés mais aussi par les énormes besoins à pourvoir dans les EPAHD de la région. C'est l'Appel Médical, une filiale du réseau Randstad spécialiste du recrutement et de l'intérim, qui va s'occuper de ces embauches. En Touraine, il faut trouver 71 personnes, une majorité d'aide-soignants et seulement 4 médecins. Ce recrutement interpelle sérieusement le conseil de l'ordre des médecins qui craint que Randstad recrute des personnels insuffisamment qualifiés avec des contrats précaires. Pour le docteur Christophe Géniès, vice-président du conseil de l'ordre en Indre-et-Loire, la question de la continuité des soins est posée puisqu'il y a des contrats en CDD.

Cette démarche un peu foraine de l'offre de soins, je trouve cela un peu désagréable. La médecine ne doit pas être exercée comme un commerce. Le Conseil de l'ordre des médecins sera très vigilant sur ces contrats.

Sur les 324 postes en région Centre, Appel Médical va recruter 228 CDD et 96 CDI. En Touraine, les CDD seront aussi majoritaires, une soixantaine sur 71 postes. Alors comment Randstad arrive à trouver les candidats alors que nous sommes en pleine crise de désertification médicale ? Virginie Rose-Jambu, la directrice de l'Appel Médical, filiale de Randstad, en Touraine explique qu'_elle s'appuie sur un réseau de 105 agences, avec des médecins installés dans l'est de la France et qui souhaitent par exemple s'installer en Touraine. On identifie exactement les profils de postes. Et on vend aussi les régions, comme le petit plus de la gastronomie tourangelle par exemple. _Appel Médical précise aussi que tous les médecins recrutés en Indre-et-Loire seront recrutés en CDI

Tous les postes de médecins seront validés par le Conseil de l'Ordre - Appel Médical

A noter que la majorité des personnels médicaux recrutés par cette filiale de Ranstad seront salariés par leur EPAHD ou les établissements clients de l'agence de recrutement.