Indre-et-Loire : début des tests salivaires Covid dans deux établissements scolaires de Tours, cette semaine

C'est la rentrée, ce lundi, pour plus de 106 000 écoliers, collégiens et lycéens en Indre-et-Loire. Cette semaine marque aussi le début des tests salivaires pour les élèves volontaires. Un dispositif mis en place dans seulement deux établissements d'Indre-et-Loire, pour le moment.

Au niveau national, le ministre de l'Education nationale a affiché l'ambition de réaliser 300.000 tests salivaires par semaine à la mi-mars. Pour l'instant, on en est loin : Dans la zone A, la première à avoir repris les cours après les vacances de février, seuls les élèves de quelques dizaines d'écoles ont pu être testés au Covid-19, la première semaine. En Indre-et-Loire aussi, les tests salivaires vont faire une entrée très très progressive.

Seulement deux établissements concernés cette semaine en Touraine

Katia Bégin, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours le reconnait : les prélèvements pour des tests salivaires n'auront lieu que dans deux établissements cette semaine : le lycée Descartes et l'école privée Sainte-Ursule de Tours. Dans les établissements choisis pour lancer cette nouvelle procédure, il va déjà falloir demander aux parents d'élèves et aux personnels qui est volontaire pour se faire tester. "Ce qui commence lundi, c'est l'information des parents et le recueil de leurs autorisations et des documents administratifs de type carte vitale" précise Katia Bégin, la rectrice. "Nous avons besoin de ces informations et de ces autorisations parentales. Ensuite, ces documents seront envoyés au laboratoire qui analysera les prélèvements, ce qui permettra aux parents, et à eux-seuls, d'avoir plus tard accès aux résultats des tests".

"Raisonnablement, les prélèvements peuvent commencer jeudi matin". La rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.

A partir de jeudi, les prélèvements de salive seront faits par "la brigade Covid" de l'inspection académique : cinq personnes, auxquels viennent de s'ajouter deux nouvelles recrues, dans le cadre des 1.700 embauches promises au niveau national. Les infirmières scolaires volontaires pourront, elles aussi, superviser ces tests salivaires dans les semaines qui viennent, mais le principal syndicat du premier degrés craint que le gouvernement ne trouve jamais assez de personnel pour tenir ses engagements. Le SNUIPP-FSU 37 rappelle que le ministre de l'éducation avait promis un million de tests antigéniques dans les établissements scolaires en novembre, et qu'à Noel, seuls 10.000 tests avaient été effectués. Le secrétaire départemental du syndicat, Paul Agard, est très dubitatif quant à l'objectif annoncé : "L'initiative est bonne puisqu'il faut tout mettre en oeuvre pour endiguer cette pandémie. Après, il y a les effets d'annonce et la réalité du terrain".

"Le ministre dispose sans doute des tests, mais il ne dispose pas des personnels pour les effectuer". Paul Agard, du SNUIPP-FSU 37

"1.700 embauches pour toute la France, ça représente à peu près une quinzaine de personnels en Indre-et-Loire où il y a plus de 100.000 élèves. Vous voyez bien qu'on est très loin de disposer de moyens suffisants pour mener à bien des tests massivement", conclut Paul Agard.L'inspection académique promet une montée en charge progressive dans les écoles maternelles et primaires. En revanche, elle ne donne pas de calendrier précis concernant la mise en place des tests salivaires dans les collèges et lycées.