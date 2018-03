Ce dimanche 18 mars a lieu la 9ième Marche Bleue pour la prévention du cancer colorectal. Un cancer qui touche en France 45 000 personnes et provoque chaque année plus de 17 000 décès.L'an passé, seulement 38% des 50 à 74 ans s'étaient fait dépistés.

Indre-et-Loire, France

En région Centre-Val de Loire, la participation au dépistage est meilleure qu’au niveau national. en Indre-et-Loire, elle attend plus de 38%, mais cette participation reste encore insuffisante pour pouvoir réduire la mortalité par cancer colorectal grâce au dépistage précoce.

Pour que la prévention soit efficace elle devrait être faite tous les deux ans à partir de 50 ans c'est de cette façon que Françoise 75 ans aujourd'hui a découvert une anomalie lors de ce dépistage

Un cancer colorectal pris à temps est guéri dans 9 cas sur 10

Le cancer colorectal reste encore en France un cancer méconnu et tabou. C'est le troisième cancer le plus fréquent et le second cancer le plus meurtrier. Chaque année plus de 17 000 personnes en meurent. Mais le dépistage si il est simple, rebute beaucoup de personnes.

Le Docteur Hervé Béjanin gastro-entérologue à la Clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire : "La fréquence de ce type de cancer augmente rapidement après 50 ans, c'est un cancer sournois" dit-il "car avant de découvrir des anomalies lors des tests de dépistage, le patient ne perçoit aucun signe particulier"

Depuis ses 50 ans, David faisait régulièrement tous les 2 ans, le test de dépistage, et il y a 3 ans, ce test a révélé un cancer. Il a été immédiatement pris en charge par le Docteur Béjanin qui est intervenu rapidement et a pu faire enlever toutes les cellules malignes. David n'a pas eu besoin de chimiothérapie, mais il est resté sous contrôle médical pendant les années qui ont suivi et aujourd'hui il n'a plus aucun suivi particulier, mais il a tout de même décidé de se prendre en main avec l'aide d'une diététicienne de la Ligue Contre le Cancer "car" dit-il "j'ai tendance à être négligent côté alimentation et je voudrais arriver à un comportement plus sain" .

De 50 à 74 ans, le dépistage doit être fait tous les deux ans et si il est pris à temps : dans 9 cas sur 10, le cancer colorectal est vaincu.

le départ de la marche bleue dimanche 18 mars a lieu à 13h30 sur l'Hippodrome de Chambray-les-Tours