Indre-et-Loire : des dépistages Covid organisés la semaine prochaine dans deux communes du Sud-Touraine

En raison des taux d’incidence élevés dans plusieurs communes du Sud-Touraine, l’ARS Centre-Val de Loire et la Préfecture d’Indre-et-Loire, en lien avec les communes de Ligueil et Tauxigny-Saint-Bauld et la Croix-Rouge française, organisent une opération de dépistage gratuit, sans rendez-vous et sans ordonnance. Un premier dépistage s'est déroulé à Ligueil le mercredi 7 avril, mais deux autres dépistages sont prévus d'ici les deux prochaines semaines.

A Tauxigny-Saint-Bauld, le mercredi 14 avril 2021, de 9h à 13h et de 14h à 18h, salle polyvalente (rue du stade)

A Preuilly-sur-Claise le vendredi 16 avril 2021, de 10h à 13H et de 14h à 18h, salle des fêtes (rue de la République)

Des dépistages sont aussi prévus à Descartes et Genillé, mais les dates n'ont pas encore été fixées. Cette campagne de dépistage est ouverte à tous, à partir de 6 ans, quel que soit votre lieu de domicile. Le dépistage est réalisé par une équipe de médiateurs de lutte anti Covid, qui réalisent un prélèvement nasopharyngé en vue d’un résultat par test antigénique,