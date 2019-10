Indre-et-Loire : des matches internationaux de football entre transplantés pour promouvoir le don d'organe

Promouvoir le don d'organe et prouver que les receveurs ont une deuxième vie grâce à la transplantation. Un tournoi international de football se déroule à Tours et Saint-Cyr-sur-Loire jusqu'au vendredi 25 octobre. Il oppose trois équipes, la France, l'Espagne et l'Italie, composées de transplantés.

Indre-et-Loire, France

Un tournoi international de football des transplantés se déroule sur l'agglomération tourangelle du lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre. Organisé par l'association Trans-Forme, il réunit la France, l'Espagne et l'Italie. Il vise à sensibiliser le grand public à la réussite de la greffe et la nécessité du don d'organe.

Jouer au football, c'est une démonstration éclatante de la réussite de la greffe. C'est une façon d'honorer l'organe reçu, de remercier les donneurs. Olivier Coustère, président de Trans-Forme

Parmi les joueurs de l'équipe de France, Philippe Millet, 46 ans. Il habite de Territoire de Belfort. Il a souffert très tôt d'une insuffisance rénale. En 2001, il subit sa première greffe du rein, donné par son père. Six ans et demi plus tard, il doit à nouveau être greffé. Cet fois, le donneur est anonyme. "Quand j'étais dialysé, pour moi, il n'y avait rien derrière. Aujourd'hui, je peux dire à toute personne en attente de greffe qu'il faut tenir jusqu'à la greffe, qu'il y a quelque chose après, et c'est magnifique. C'est une seconde vie". Tous pensent surtout à ceux qui n'ont pas eu leur chance. Le déficit en organes est responsable chaque année de 500 à 600 morts de malades sur liste d'attente. "Beaucoup de gens sont attente de transplantation en France" explique Ludovic Bel, le gardien et capitaine de cette équipe de France. "Le don d'organe, c'est un sujet extrêmement sensible. Il faut en parler à ses proches. Il faut dire Oui au don".

Le nombre de greffes en France a baissé de 5% en un an, entre 2017 et 2018. Cette légère diminution s’explique par une baisse du nombre de décès suite à des pathologies du système nerveux, comme les AVC.

Les matches de ce tournoi international