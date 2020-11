Indre-et-Loire : des salariés du médico-social ont manifesté ce jeudi pour réclamer les 183 euros du Segur

A nouveau ils réclament de pouvoir eux aussi bénéficier de la revalorisation salariale de 183 euros accordée aux personnels hospitaliers dans le cadre du Segur de la santé. Les salariés du secteur médico-social se sont encore une fois mobilisés ce jeudi.

En Indre et Loire, la CGT de la Mutualité Française Centre Val de Loire a ainsi appelé les près de 200 salariés de l'entreprise à un bref débrayage pour demander d'être considérés au même titre que leurs collègues de l'hôpital. Quelques dizaines d'entre eux ont ainsi déplié une banderole devant trois sites, notamment le service de soins à domicile de Saint-Cyr, ou encore devant l'IEM de Ballan-Miré qui prend en charge des personnes handicapées (sur chaque site, ils étaient une quinzaine à chaque fois).

Le Segur ne prévoit pas d'augmentation salariale pour eux, puisqu'il ne concerne que les personnels des hôpitaux et des EHPAD, alors que ces personnels du médico-social, infirmiers, aide-soignants, kinés, font le même métier, rappelle Marie-Pierre Martin. C'est la déléguée syndicale CGT à la Mutualité française Centre Val de Loire, elle est aussi aide soignante dans le service de soins à domicile de Saint-Cyr.

On n'est pas des sous-soignants - Marie-Pierre Martin

"On a continué de travailler et on a été exposés ! Les salariés de soins à domicile ont travaillé tous les jours, il a fallu continuer les prises en charge. Dans le secteur du handicap, pareil" rappelle-t-elle. "On fait les mêmes métiers, on a les mêmes employeurs. On estime aujourd'hui que c'est absolument injuste. On n'est pas des sous-soignants, on a le droit d'avoir ces 183 euros comme les autres".

Marie-Pierre Martin demande donc que le Segur soit étendu aux personnels du médico social. En Indre-et-Loire, la Mutualité française emploie près de 200 salariés, dans ses services de soins à domicile, ainsi que dans ses structures d'aide aux personnes handicapées, comme l'IEM Charlemagne à Ballan-Miré.