Indre-et-Loire : en grève, les sages-femmes se sentent oubliées et pas reconnues

Elles avouent être trop impliquées dans leurs missions pour faire du bruit mais cette fois-ci elles comptaient bien se faire entendre. Ce mardi après-midi, une soixantaine de sages-femmes faisait grève et manifestait devant l'Agence Régionale de Santé à Tours. Elles réclament une meilleure reconnaissance du métier et un meilleur salaire notamment. Ces professionnels de santé se sentent "oubliées" et verront leurs salaires augmentés de 183 euros par mois après le Ségur de la santé mais elles estiment devoir toucher plus. Plus, car les professions médicales, composées des médecins, dentistes et sages-femmes doivent bénéficier d'une revalorisation plus importante, d’environ 1000 euros bruts mensuels. C'est intolérable d'être "autant oubliées" selon elles.

Elles crient aussi au manque d'effectif dans certaines maternités, plusieurs d'entre elles ont un personnel insuffisant. En plus des sages-femmes du CHU de Tours et des sages-femmes libérales, les étudiantes de l'école de sages-femmes de Tours étaient également mobilisées. Toutes demandent aussi une revalorisation des études qui mène à la profession de sage-femme et veulent que ces études passent de 5 à 6 ans. Ceci dans le but de réaliser confortablement leur mémoire, qui est aussi conséquent et compliquer à réaliser qu'une thèse avouent les étudiantes présentes sur place, afin de s'approcher d'un doctorat et donc d'être éventuellement mieux considérées.

L'ARS a reçu deux représentantes syndicales et va transmettre leurs revendications au ministère de la Santé. Une nouvelle grève est déjà prévue pour le 8 mars prochain, lors de la journée internationale des droits des femme