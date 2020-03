Indre-et-Loire : Encore plusieurs dizaines de verbalisations pour non-respect du confinement

Plusieurs dizaines de verbalisations ont eu lieu le week-end du 28 et 29 mars pour non respect des mesures de confinement en Indre-et-Loire. Certains tourangeaux ont circulé sans justification et d'autres se sont réunis dans des appartements. La police a été appelée pour tapage.