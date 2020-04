Indre-et-Loire : il faut que la population continue de se soigner malgré l'épidémie de coronavirus

Ce qu'on observe à partir des urgences et des autres services du CHRU, mais aussi des médecins de ville, c'est qu'aujourd'hui il y a une sous-médicalisation de la population : "Soit par peur de venir à l'hôpital soit pour ne pas déranger en se disant ils sont mobilisés sur l'épidémie" explique Marie-Noëlle Gérain Breuzard, Directrice générale du CHRU "les personnes accordent peut-être moins d'importance à des signaux faibles qui font, qu'arrivent aux urgences ou en réanimation directement, des patients qui ne vont pas bien et qui auraient dû être pris en charge plus tôt".

"Il faut que la population se soigne" - Marie-Noëlle Gérain Breuzard, Directrice générale du CHRU

Et la Directrice de rappeler que : "le CHRU a continué la prise en charge du cancer, des greffes, a continué à faire naître des bébés mais on constaté une diminution des AVC, des infarctus et ça c'est quelque chose qui nous inquiète."

Pour le Professeur Frédéric Patat, Président de la commission médicale d’établissement :"si on s'attache à des pathologies bien identifiées, il est tout de même étonnant voire inquiétant que l'on observe moins d'infarctus du myocarde ou moins d'infarctus cérébraux."

Les médecins constatent un fléchissement très net, une diminution de moitié des recours aux urgences, "cela peut vouloir d'une part", explique le Professeur Patat "qu'en temps ordinaire, il y a des recours aux urgences qui sont peu ou pas justifiés, mais il y a par ailleurs des situations authentiquement dangereuses et pour lesquelles il y a des renoncements aux soins. Nous sommes vigilants et nous avons peur dans l'avenir, après le 11 mai, de devoir faire face à des situations dégradées, des patients qu'on aurait préféré traités plus tôt"