Indre-et-Loire : il manque entre 60 et 70 dentistes, "les délais sont de plus en plus longs"

La pénurie de dentistes en Indre-et-Loire se fait sentir encore plus l'été. Les délais d'attente peuvent atteindre jusque six mois (Photo d'illustration)

Vous l'avez sans doute constaté, les délais d'attente pour prendre un rendez-vous chez un spécialiste deviennent de plus en plus longs en Indre-et-Loire comme un peu partout en France. Exemple le plus criant, chez les chirurgiens dentistes.

Le Conseil de l'Ordre qui représente la profession estime le manque de praticiens entre soixante et soixante dix, rien qu'en Indre-et-Loire. Une situation qui touche toutes les zones du département. Du coup, il faut parfois attendre jusque six mois pour obtenir un rendez-vous, à la condition d'avoir déjà son dentiste.

Des départs à la retraite non remplacés

Les nombreux départs à la retraite conjugués à la période estivale compliquent encore plus les choses, mais globalement c'est le manque de dentistes formés qui fait défaut et ce n'est pas la création d'une faculté dentaire à Tours qui réglera le problème dans l'immédiat selon Christophe Lequart, il est membre de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes en Indre-et-Loire : "c'est une situation qui va encore perdurer, je pense qu'il faut malheureusement ne pas espérer une amélioration notable avant cinq à six ans pour avoir quelque chose de plus fluide pour les patients afin notamment de répondre aux cas d'urgence".

Résultat en Indre-et-Loire, le nombre de patients qui figurent dans le fichier d'un dentiste peut dépasser les 4.000 à 5.000 personnes, il en faudrait environ 2.000. C'est sans compter sur celles et ceux qui n'ont pas de chirurgien dentiste attitré, là, c'est un véritable parcours du combattant dans la mesure où les cabinets dentaires refusent quasi quotidiennement de nouveaux patients.

En Indre-et-Loire, quatre chirurgiens dentistes assurent un service de garde pour les urgences. Service uniquement le matin les dimanches et jours fériés : 02 46 46 93 65