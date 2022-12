Indre-et-Loire : l'accès aux urgences publiques ou privées restreint aux seuls patients régulés par le 15

Depuis ce lundi 19 décembre, les Tourangeaux qui ont un simple mal de tête et qui se présentent aux urgences d'un hôpital sans avoir appelé le 15 en amont sont refusés. La décision a été prise par l'Agence régionale de santé, en concertation avec les établissements publics et privés d'Indre-et-Loire. L'accès aux urgences du département est restreint aux seuls patients qui ont été régulés par le Samu.

"On ne se rend pas dans un service d'urgence hospitalier sans avoir appelé quelqu'un avant, c'est un message assez clair" explique Olivier Obrecht, directeur adjoint de l'ARS Centre-Val de Loire. "Si la situation est très grave il n'y a pas d'ambigüité, il faut faire le 15 afin qu'il vous envoie un Smur pour vous acheminer dans de bonnes conditions vers le lieu le plus adapté. Et pour toute autre situation - mal de tête, trouble digestif, etc - il faut s'efforcer d'appeler son médecin traitant ou appeler le 15 qui est susceptible de vous orienter."

Une décision prise compte-tenu des tensions constatées depuis des semaines dans les services d'urgence. Tensions liées aux épidémies en cours (Covid-19, bronchiolite, grippe) et au manque de personnels, médecins ou paramédicaux, dans certains services.