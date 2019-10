Indre-et-Loire: l'association Courir Santé aide le CHRU à acquérir une sonde dernier modèle

1000 coureurs pour apporter des fonds au CHRU de Tours. C'est ce qui s'est passé ce dimanche 20 octobre à La Ville-aux-Dames avec la 24ème édition de "Courir Santé". Jeunes et moins jeunes ont couru 2, 5 ou 10 kms, sous la pluie. Les frais d'inscription (de 4 à 10 euros) seront versés au fonds de dotation du CHRU de Tours pour acheter un équipement médical dernière technologie.

Il s'agit d'acquérir une sonde mini-invasive c'est-à-dire une sonde de très petite taille pour effectuer des échographies transoesophagiennes. Elodie Gaspard, la responsable du fonds de dotation au CHRU, explique l'importance pour le service cardiologie de ce matériel médical.

L'échographie transoesophagienne est un examen courant effectué au service cardiologie. Mais il est assez traumatisant pour les patients car on rentre dans la gorge une sonde qui fait plusieurs centimètres de diamètre. Aujourd'hui, il existe une sonde très innovante qui fait la taille d'un stylo 4 couleurs et c'est moins traumatisant. Elle a déjà été expérimentée au CHRU. Son coût: 111 000 euros -Elodie Gaspard

L'an dernier, "Courir Santé" avait rapporté 8500 euros au bénéfice de l'association Mille Pétales pour les enfants malades de l'hôpital Clocheville. Mais il y a deux ans, la somme récoltée avait été encore supérieure comme le confie Chantal Morin, bénévole au sein de l'association "Courir Santé".

En 2018, on avait fait 1300 inscriptions et on avait remis un chèque de 9000 euros à Touraine Alzheimer. Nous espérons bien continuer sur cette lancée. Pourquoi on a choisi cette année d'aider ceux qui ont des problèmes cardiovasculaires? C'est parce que chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui en souffre -Chantal Morin