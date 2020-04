Indre-et-Loire : l’entreprise VLAD de Parçay-Meslay triple sa production de batteries de respirateurs médicaux

L a société tourangelle fabrique notamment les batteries de ces respirateurs et son PDG, Jean Louis Jarry, fait tourner les 3 robots nouvellement installés à plein. L’objectif est de fournir 10 000 respirateurs supplémentaires aux hôpitaux français d’ici mi-mai.

Depuis début mars, la P.M.E tourangelle a augmenté sa production pour répondre à la demande de batteries pour les dispositifs médicaux (respirateurs, ventilateurs, pousse seringues, laryngoscopes ou défibrillateurs par exemple)

VLAD fabrique des batteries médicales et industrielles depuis plus 35 ans et il y a un an, l'entreprise a été en partie robotisée avec trois machines permettant l'assemblage, le collage et la soudure.

Pour faire face à cette commande exceptionnelle, l'entreprise a demandé à ses salariés de faire des heures supplémentaires après avoir mis en place les mesures de sécurité liées au risque de propagation de l'épidémie de Covid-19.

Trente-cinq salariés sur les soixante-cinq que compte l'entreprise sont en production et à la logistique pour sortir cette commande dans des délais courts.