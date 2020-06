Indre-et-Loire : L'établissement français du sang lance un appel aux donneurs

L'établissement français du sang s'inquiète de l'état des stocks, à quelques semaines de l'été. A cause du confinement et des mesures sanitaires qui l'ont suivi, la collecte de sang est restée 15% en dessous des besoins, ces trois dernières semaines, en Indre-et-Loire, et le plus inquiétant, c'est que la tendance est de plus en plus mauvaise alors que les besoins vont être très importants.

Plus aucune collecte dans les entreprises ou les établissements scolaires depuis mars

Du sang, il va notamment en falloir beaucoup pour toutes les opérations repoussées pendant la pandémie et qui sont maintenant reprogrammées. Or, depuis le mois de mars, il n'y a plus de collectes en entreprises. Plus de collectes non plus dans les universités et autre établissements scolaires et cette situation va sans doute durer plusieurs mois.

"Le mois de mars est habituellement le mois de collecte le plus important dans les entreprises et les établissements scolaires. Et cette année il n'y en a pas eu". Christelle Guiral, de l'E.F.S

Ajoutez à ça les conséquences des mesures sanitaires contre le Covid-19 : en raison des mesures de distanciation et de l'obligation de désinfecter tout le matériel avec encore plus de soin, il n'est plus possible d'accueillir autant de monde qu'avant à chaque collecte.

Dorénavant, dans les communes ou les maisons du don, il est souvent obligatoire de prendre rendez-vous avant de venir donner son sang. Ca permet de limiter l'attente et de lisser la fréquentation pendant toute la durée de la collecte. Les rendez-vous peuvent être pris sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr