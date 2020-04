Indre-et-Loire : la commune de La Riche va fournir des masques en tissu à ses 10.500 habitants

La ville de La Riche, près de Tours, va fournir des masques en tissu lavables et réutilisables à tous ses habitants !

Pour lutter contre le coronavirus, la ville de La Riche a décidé de fournir à ses 10.500 habitants de masques en tissu lavables en machine et réutilisables. Une initiative rendue possible grâce au formidable dévouement des « Couturières masquées du Centre Val de Loire » que la ville a souhaité installer gracieusement dans sa salle des fêtes pour leur permettre de travailler dans un cadre sanitaire strict et éviter tout risque de contamination.

Ce collectif de couturières bénévoles a déjà conçu plus de 6.000 masques en trois semaines, à l’attention des personnes les plus exposées (professionnels de santé, commerçants...).

La municipalité indique qu'elle prendra les coûts de cette activité.

Le port du masque en tissu, réutilisable, est conseillé depuis la fin de semaine dernière par l'Académie de Médecine. Mais rien ne dit pour le moment, si le port de ce masque sera rendu obligatoire comme viennent de le décider les villes de Nice, Cannes ou encore Seaux en région parisienne.