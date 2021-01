Indre-et-Loire : la galère pour prendre rendez-vous chez le dentiste pendant les vacances

Trouver un rendez-vous chez le dentiste s'avère compliqué, encore plus pendant ces vacances. En cause, la Covid qui rallonge les délais, mais aussi le manque de praticiens en Indre-et-Loire.

Mieux vaut ne pas avoir de rage de dent pendant ces vacances de Noël ! Trouver un rendez-vous chez un dentiste en Touraine, même en urgence, est compliqué, avec souvent des délais de deux à trois mois. Il existe pourtant un service d'urgences dentaires, avec des praticiens de garde, mis en place depuis le confinement.

Un service de garde mais des dentistes pris d'assaut

Mais ce service reste insuffisant. Il n'est ouvert que les dimanches et jours fériés, et les praticiens de garde sont pris d'assaut. Lors de ces gardes, deux ou trois dentistes sont disponibles sur l'ensemble du département, et reçoivent non seulement des Tourangeaux, mais aussi des habitants de Blois, Saumur ou Châteauroux. Autre problème, les patients ne se répartissent pas uniformément entre les praticiens de garde : ceux de Tours peuvent recevoir 35 patients en une journée, alors qu'un dentiste d'une autre ville, Chinon par exemple, n'en accueille que trois.

Les dentistes tourangeaux militent pour l'ouverture d'une faculté de chirurgie dentaire

Pour améliorer cette situation, le syndicat des dentistes d'Indre-et-Loire plaide donc pour l'ouverture d'une faculté de chirurgie dentaire à Tours. "Les futurs praticiens s'installent là où ils ont fait leurs études", souligne Jean-Pierre Gallet, président du syndicat et chirurgien-dentiste à Chinon. Mais le dossier traîne toujours au ministère de la Santé.

"Quand on fait une politique à très court terme, on en arrive à la catastrophe sanitaire où on est actuellement", déplore le praticien, qui craint que cela n'empire, d'autant plus que la population augmente. "C'est encore plus criant aujourd'hui. Avec la Covid, les cabinets ont été bloqués pendant plus de deux mois et la population n'a pas été soignée."