Confinement : la guerre des œufs aura-t-elle lieu en Indre-et-Loire ?

Va-t-on assister à une guerre des œufs? Les achats d’œufs dans les magasins de proximité et les grandes surfaces explosent carrément depuis le début de la période de confinement. A tel point que des commerces ont décidé de rationner les achats des boîtes d’œufs. De leur côté, les producteurs locaux s'organisent pour faire face car les consommateurs n'ont jamais eu autant besoin d’œufs pour se faire la cuisine pendant le confinement.

Des achats de folie la semaine dernière

Dans les magasins Biocoop de Chambray-les-Tours et de Tours-Nord, les premiers jours de confinement ont donné lieu à des achats de folie. Les clients repartaient avec des stocks de 40 à 50 œufs, le gérant des deux magasins a donc décidé de rationner les achats pendant quelques jours. On ne pouvait donc plus acheter que deux boîtes de 6 ou une boîte de 15, sauf si on faisait les courses en double, pour une personne âgée par exemple. Samedi dernier, Biocoop est revenu à des ventes normales sans rationnement.

Pas de risque de pénurie

En ce moment, la majorité des grandes et moyennes surfaces d'Indre-et-Loire pensent qu'elles font le double, voire le triple des ventes d’œufs habituelles. Y-aura-t-il pour autant une pénurie? "Non", répond Brice Robin, un producteur et négociant en œufs de la commune d'Abilly. "Les œufs, pour lui, c'est l'impulsion du moment" et çà va se réguler dans les prochaine semaines". Il vend 80 000 œufs par semaine.