Indre-et-Loire : la maternité de Chinon rouvre après un mois de fermeture

À l'issue du conseil de surveillance, ce jeudi 16 juin, la direction de l'hôpital de Chinon a annoncé la réouverture de sa maternité, fermée depuis le 18 mai. La prise en charge des accouchements et des urgences obstétricales et gynécologiques sont de nouveau possibles. Les patientes et les futures mamans en sont informées.

Des arrêts maladie d'une partie du personnel médical avaient obligé la direction à fermer temporairement les urgences, rouvertes depuis le 7 juin, et la maternité. Les femmes enceintes étaient soit dirigées vers l'hôpital de Saumur ou celui de Tours, car le bloc opératoire était fermé et il était impossible de pratiquer des césariennes.