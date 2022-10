Indre-et-Loire : la pénurie de carburant complique l'organisation du CHRU de Tours et de ses 10.000 salariés

Selon la direction des ressources humaines, les salariés de l'hôpital de Tours habitent en moyenne à 20 kilomètres de leur lieu de travail. Le télétravail est souvent impossible, hormis pour quelques métiers comme les secrétaires médicales et beaucoup de soignants sont en horaires décalés. "Infirmiers, infirmières, aide soignants, aides soignantes commencent à 6 heures du matin et finissent à 14 heures pour ceux qui sont du matin. Ceux de l'après-midi finissent à 21 h et ceux qui font la nuit travaillent sur l'ensemble de la nuit" précise Samuel Rouget, le D.R.H de l'hôpital "donc ce sont des horaires auxquels les solutions alternatives traditionnelles type transports en commun ou covoiturage sont quand même plus compliquées à organiser".

Depuis vendredi, les salariés du C.H.R.U ont accès aux 13 pompes réservées deux heures par jour aux services de secours

Depuis le milieu de la semaine dernière, l'hopital diffusait chaque jour à ses salariés la liste des pompes ouvertes et alimentées, mais parfois, quand certains salariés y arrivaient, il n'y avait plus de carburant ou il y avait trop d'attente. Du coup, depuis vendredi, la préfecture accorde un petit privilège aux salariés de l'hôpital de Tours : ils ont le droit d'utiliser les 13 pompes de notre département où des créneaux de deux heures sont réservés, chaque jour, aux services de secours. Ils doivent tout de même présenter une feuille de paye et leur carte professionnelle. "On continue tout de même à indiquer à notre personnel l'ensemble des pompes alimentées" souligne Samuel Rouget "_parce qu'on pense que le plus efficace s'est d'essayer de se répartir le plus possible sur l'ensemble du territoire. C'est aussi le meilleur moyen d'éviter les ruptures à un endroit précis où nous aurions envoyé tout le monde. On est quand même 10.000, donc si on envoie ne serait-ce que 10% de nos effectifs au même endroit, vous imaginez l'embouteillag_e".

De nombreux véhicules de logistiques sont nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital

Pour que le CHRU de Tours fonctionne normalement, il faut aussi que de nombreux autres véhicules aient du carburant. Les véhicules du SMUR, évidemment, qui transportent les patients. Eux bénéficient d'une priorité à la pompe depuis le début de la semaine dernière. Mais il y a aussi énormement de véhicules de logistiques siglés CHRU de Tours qui apportent des médicaments, des réactifs ou du sang, par exemple. Depuis vendredi, ils ont eux-aussi le droit d'utiliser les pompes réservées aux services de secours deux heures par jour. Comme pour les salariés du CHRU, ça ne résoud pas tous les problèmes, car la fenêtre de tir est limitée, mais c'est quand même un progrès.