Indre-et-Loire : la plateforme téléphonique Contact Tracing de Tours submergée par la déferlante Covid-19

La plateforme de Contact Tracing d'Indre-et-Loire croule sous le travail depuis l'arrivée du variant Omicron. Malgré le doublement de ses effectifs qui travaillent sept jours sur sept, elle n'arrive plus à joindre qu'environ la moitié des gens contaminés par le Covid-19 et leurs cas contacts.

Mise en place depuis le début de l'épidémie de Covid-19, en mars 2020, la plateforme de Contact Tracing d'Indre-et-Loire est submergée de travail depuis l'arrivée du variant Omicron. Cette plateforme téléphonique grace à laquelle la sécurité sociale joint les personnes contaminées et leurs cas contacts pour leur rappeler la conduite à tenir ne peut plus faire face.

On a eu plus de 8.000 cas positifs en Indre-et-Loire, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas la possibilité d'avoir tout le monde au téléphone - Victorine Sepz, la responsable de la plateforme de contact tracing de Tours

Depuis début décembre, les effectifs de la plateforme téléphonique de la sécurité sociale à Tours ont plus que doublés : il y a maintenant une cinquantaine d'opératrices qui se relaient, sept jours sur sept, de 8H30 à 18H, mais la responsable, Victorine Sepz, constate que ça ne suffit plus : "on arrive à contacter à peu près la moitié de nos patients. Le volume des contaminations a encore explosé la semaine dernière, on a eu plus de 8.000 cas positifs en Indre-et-Loire, donc vous imaginez bien qu'on n'a pas la possibilité d'avoir tout le monde au téléphone. En terme de logistique, en terme de roulement de planning, en terme d'équipement, on est vraiment au maximum".

Le personnel télétravaille et ne vient qu'un jour par semaine dans les locaux de Tours-Centre. Naïma est une des opératrices qui contacte, chaque jour, 20 à 30 personnes : "Sincèrement, on a de tout : des familles nombreuses où ça crie de partout parce que tout le monde veut participer et aussi des personnes qui ont envie de parler, qui ont besoin d'être rassurées, surtout les personnes âgées".

Des appels qui peuvent durer jusqu'à 40 minutes

Les opératrices ont sous les yeux une longue liste de questions à poser : depuis quand êtes-vous malade? Etes-vous vacciné? Avez-vous déjà un arrêt de travail? Combien de personnes avez-vous côtoyé récemment? Selon Victorine Sepz, c'est surtout cette question qui peut allonger considérablement l'appel, dont la durée varie entre 15 et 40 minutes : "il se peut qu'un patient zéro n'ait aucun contact, qu'il n'ait fréquenté personne, qu'il soit déjà plus ou moins isolé pour X raisons. Et à contrario, on peut avoir des patients zéro qui ont fréquenté beaucoup de monde, qui ont participé à des événements, qui ont des familles nombreuses, par exemple. Et dans ce cas là, la durée de l'appel est beaucoup plus longue". D'autant qu'il faudra ensuite une durée équivalente à celle de l'appel pour enregistrer les données fournies par le patient.

Plusieurs types de difficultés pour joindre les personnes contaminées ou les cas contacts

Quand un patient contaminé ne répond pas au téléphone, la CPAM lui envoie un SMS pour lui proposer de rappeler ou d'aller chercher les infos sur un site internet dédié. Mathématiquement, plus il y a de contaminations et plus il y a de ratés : des gens qui n'ont qu'un téléphone fixe à qui on ne peut pas envoyer de SMS si ils ne décrochent pas, ou des cas contacts dont la personne malade qui les a côtoyés ne connait pas le numéro.

Autre problème : les gens qui ne répondent pas aux numéros qu'ils ne connaissent pas. Naïma garde en mémoire une fois ou elle a été prise pour quelqu'un faisant du démarchage téléphonique : "la dame a immédiatement pété les plombs au téléphone. Elle a hurlé "arrêtez de m'appeler tous les matins"! Quand je lui ai dit : "madame, madame, c'est la Sécurité sociale", elle a tout de suite changé de comportement et m'a répondu "Ah d'accord, bonjour madame". J'ai explosé de rire et on a rigolé ensemble. En fait, dès qu'ils savent que c'est pour eux qu'on appelle, les gens sont plutôt cool".