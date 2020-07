Indre-et-Loire : la préfecture alerte sur les risques liés aux cyanobactéries dans les cours d'eau

Ces micro organismes colonisent parfois le fond des rivières l’été voire en début d’automne. Ils prolifèrent avec les fortes chaleurs et le faible débit de l'eau et peuvent être à l’origine d’intoxications. La préfecture d'Indre-et-Loire effectue de nombreux contrôle et appelle à la vigilance.

Attention aux cyanobactéries dans les cours d'eau du département. C'est le message de la préfecture d'Indre-et-Loire qui alerte sur les risques liés à ces micro organismes toxiques qui prolifèrent avec les fortes chaleurs et le faible débit des cours d'eau. Les cyanobactéries sont dangereuses pour les humains comme pour les animaux.

La préfecture fait donc de la prévention, notamment auprès des touristes étrangers pour éviter les baignades dans des eaux potentiellement contaminées. D'importantes mesures sont mises en place comme des contrôles sur des zones de baignades "habituelles" ou non, pour protéger les baigneurs et il y a des règles à respecter.

Se baigner dans les 10 zones autorisées du département

Avant de plonger la tête la première, vérifiez d'abord la couleur de l'eau. Si elle est d'une couleur intense "vert-bleu", elle est peut-être contaminée. Des toxines peuvent alors s'être libérées et il ne faut donc surtout pas se baigner, encore moins boire cette eau et pas même jouer avec des bâtons ou galets qui ont été immergés ou avec des dépôts d’algues.

Empêchez aussi vos animaux de se mouiller et tenez les en laisse. L'année dernière deux chiens victimes de ces bactéries sont morts dans le département après s'être baigné dans la Vienne et dans la Loire.

Pour éviter tout risque, une seule solution : aller uniquement dans les 43 lieux de baignades ouverts au public dans la région dont 10 en Indre-et-Loire. Ils font l’objet d’un contrôle sanitaire très régulier par l’Agence régionale de santé de Centre-Val de Loire. Les lieux de baignades et leur qualité sont rendus publics sur le site du ministère de la santé.

Si malgré tout vous vous êtes baigné dans une zone interdite et que des symptômes apparaissent comme des irritations et rougeurs de la peau, des yeux et des muqueuses ou si vous bu cette eau et que vous avez des maux de ventre des diarrhées, des nausées, vomissements, il faut immédiatement consultez votre médecin.