Indre-et-Loire : la Préfecture prend un arrêté "anti-promenade" face au non-respect du confinement

Face à l'indiscipline de nombreux tourangeaux quant aux mesures de confinement, la Préfecture d'Indre-et-Loire a pris un nouvel arrêté : un arrêté "anti-promenade" en quelque sorte avec de nouvelles interdictions concernant notamment les bords de la Loire et des autres rivières de Touraine.

Depuis le 17 mars 2020 à 12h00, la règle est le confinement à domicile ou le télétravail. Ce qui signifie depuis le premier jour, que les déplacements doivent être exceptionnels et réservés à certaines situations particulières.

Mais au vu à la fois du caractère particulièrement contagieux du virus covid-19 et il faut bien le dire, l'indiscipline de nombreuses personnes quant aux sorties, la Préfecture d'Indre-et-Loire a donc décidé d'adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes.

Les Bords de Loire, du Cher, de la Vienne et de l'Indre désormais interdits

Les forces de l’ordre ont constaté dans le département d’Indre-et-Loire des déplacements et des regroupements de personnes qui ne répondent pas aux mesures générales de prévention de la propagation du virus. "Ces comportements" souligne la Préfecture "favorisent la transmission rapide du virus et sont de nature à compromettre les mesures de santé publique mises en place pour lutter contre la propagation du virus covid-19"

La préfète Corinne Orzechowski a donc pris ce vendredi 20 mars un arrêté interdisant l’accès du public aux parcs, jardins, aires de jeux, équipements sportifs en plein air, aires de pique-nique, promenades, sentiers de randonnées, plans d’eau, ainsi que les berges et plages de la Loire, du Cher, de l’Indre et de la Vienne, qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique, et ce jusqu’au 31 mars 2020.

Des amendes pour les promeneurs entêtés

Les maires et leurs polices municipales pourront dresser des contraventions sur la base des arrêtés préfectoraux et municipaux restreignant ces accès, en plus des contraventions établies par la police nationale.

Le respect des consignes de confinement est absolument primordial pour ralentir la propagation du virus