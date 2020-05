Indre-et-Loire : la Préfète présente le plan départemental de déconfinement

Après avoir longuement rappelé les mesures annoncées par le gouvernement jeudi 7 mai pour le début du déconfinement le 11 mai, la Préfète d'Indre-et-Loire a présenté dans les dispositions locales :

97% des écoles seront ouvertes

97% des écoles maternelles et primaires seront ouvertes à partir du 11 mai soient 381 écoles sur les 403 que comptent le département.

Quatorze écoles resteront fermées à Céré-la-Ronde, Pocé-sur-Cisse, Anché, Nouâtre, Rivière, Saint-Laurent-de-Lin, Cléré-les-Pins, Saint-Paterne-Racan, Villiers-au-Bouin, Villandry, Montbazon, Tauxigny, Artannes-sur-Indre et la maternelle de Richelieu.

Dans les écoles qui ouvriront, il y aura de fortes disparités a reconnu la Préfète quant à la présence des enfants : de 30 à 82% de présence selon les écoles. Pour cette reprise scolaire, priorité sera donnée comme actuellement aux enfants de soignants, des forces de l'ordre ou encore des personnels de l'Education nationale, mais aussi aux enfants des quartiers en REP et REP+, les familles seront contactées pour encourager le retour de leurs enfants à l'école.

Enfin la Préfète a précisé qu'elle signerait les protocoles tri-partîtes (Association des maires d'Indre-et-Loire, Education Nationale et Etat) visant à atténuer la responsabilité des maires en cas de problème : "C'est l'Etat qui a décidé la fermeture des écoles, c'est l'Etat qui décide la réouverture, il est normal que chacun prenne ses responsabilités" a précisé Corinne Orzéchowski.

Quant aux collèges, le Département d'Indre-et-Loire étant en vert sur la carte du déconfinement, ils rouvriront pour les élèves de 6ième et 5ième le 18 mai.

116 000 salariés toujours en chômage partiel

116 000 salariés employés par 11 600 entreprises de Touraine sont actuellement en chômage partiel. Le dispositif actuel sera prolongé jusqu'au 1ier juin.

17,5 millions d'euros ont été versés par le fonds national de solidarité à quelques 13 000 entreprises du département qui en ont fait la demande. Le fonds de solidarité abondé par les Régions et les Communautés de communes a lui versé plus de 150 000 euros aux entreprises d'Indre-et-Loire principalement pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, le secteur de la réparation automobile et de la construction. "Ces sommes allouées peuvent être renouvelées tous les mois" a rappelé la Préfète

428 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat ont été demandés par 3000 entreprises du département.

"Toutes ces aides doivent éviter des plans sociaux importants " explique Corinne Orzéchowski qui rappelle par ailleurs que le Gouvernement a décidé l'effacement des charges pour plusieurs secteurs sans aucune capacité à reprendre une activité telle que l'hôtellerie-restauration, la culture, l’événementiel et la viticulture.

Les commerces et les marchés vont aussi pouvoir rouvrir en respectant les gestes barrière et les distanciations physiques ainsi que les centres commerciaux de plus de 40 000 m² avec accord de la Préfète qui a prévenu que des contrôles seraient menés par la Police et la gendarmerie "si les protocoles de réouverture ne sont pas respectés, je peux fermer" a ajouté Corinne Orzéchowski

les sites touristiques vont pouvoir rouvrir en respectant le protocole de déconfinement © Maxppp - ©Marc Ollivier

Bords de Loire et sites touristiques à nouveau accessibles le 11 mai

Les bords de Loire, du Cher, de l'Indre, de la Vienne seront à nouveau accessibles à partir du 11 mai et ça tombe bien pour les pêcheurs puisqu'ils pourront ainsi retrouver leur passe-temps favori dés lundi 11 mai.

A partir du 11 mai, vous retrouvez aussi la liberté sans attestation de vous promener où vous voulez dans les bois, les jardins, les forêts à la condition de respecter le périmètre de 100 kilomètres à vol d'oiseau par rapport à votre domicile.

Les sites touristiques peuvent reprendre leurs activités si ils sont signataires du protocole de déconfinement spécifiquement élaboré pour eux. Pour la Préfète, il n'y a pas de réelle inquiétude car "il s'agit de visiter des jardins, des châteaux ou des musées par petit groupe de 10 personnes maximum et pour l'instant, non seulement les touristes étrangers restent chez eux et il n'est possible de se déplacer qu'à 100 kilomètres autour de chez soi, donc les visiteurs seront essentiellement des personnes de la région."

Et là encore des contrôles seront effectués pour vérifier le respect du protocole de déconfinement.

"Tout n'est pas gagné face à cette épidémie" - La préfète d'Indre-et-Loire

Corinne Orzéchowski a beaucoup insisté sur la nécessaire discipline individuelle avec le port du masque obligatoire dans les transports en commun et le respect des gestes barrière comme la distanciation physique.

Si le port du masque n'est pas obligatoire partout et tout le temps : il faudra les porter pour aller faire par exemple des démarches en mairie, sur les marchés ou dans tout autre lieu où il y a risque de contamination du fait de contacts trop rapprochés.

L'Etat va d'ailleurs prendre à sa charge 50% du coût des masques achetés par les mairies pour leurs habitants et des masques seront donnés aux mairies qui n'ont pas pu pour diverses raisons faire elles-même la commande.

50 000 masques seront aussi distribués à partir de lundi par les services de l'Etat et les mairies à des populations particulièrement fragiles, comme les mineurs étrangers non-accompagnés qui ne sont pas pris en charge par le Département, à des majeurs protégés ou des ménages signalés par les maires.

Eviter la reprise de l'épidémie

La Préfète, accompagnée du directeur de la CPAM d'Indre-et-Loire et de la représentante de l'ARS dans le département, a rappelé le dispositif de dépistage, tests et isolements des cas suspects.

L'Auberge de jeunesse de Tours avenue de Grammont a été réquisitionnée pour mettre à l'isolement les personnes malades.

Enfin l'équipe mobile du CHRU de Tours se rendra, elle-même, dans les lieux tels que la Maison d'arrêt ou dans les camps des gens du voyage pour effectuer les prélèvements en cas de suspicion.

En cas de symptôme ou de doute, le protocole reste le même : J’appelle un médecin (médecin traitant, téléconsultation), Je reste à mon domicile et je m’isole.