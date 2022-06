Indre-et-Loire : les rappels de vaccination contre le Covid sont largement insuffisants

En Touraine, le taux d'incidence a repassé la barre des 700 cas de contaminations pour 100 000 habitants. Mais le problème c'est que les hospitalisations repartent légèrement à la hausse dans notre département. La deuxième dose de rappel est vivement recommandée pour les personnes les plus fragiles.

En région Centre-Val de Loire, seulement 16,5% des plus de 60ans éligibles ont reçu leur quatrième dose de vaccin

" Il n'y a plus de doute, on est bien dans la 7ème vague", affirme Zoha Maakaroun-Vermesse, infectiologue et responsable de la vaccination au CHRU de Tours.

L'Indre-et-Loire enregistre le taux d'incidence le plus élevé de la région Centre avec 709 cas pour 100.000 habitants. Contre 462 il y a une semaine. Problème, le nombre d'hospitalisations repart lui aussi à la hausse. Heureusement, cela reste très léger avec six nouvelles admissions au CHRU de Tours en une semaine soit un total de 60 hospitalisations pour Covid dont sept en réanimation.

"On voit revenir les personnes fragiles. Les gens qui souffrent de maladies particulières qui les fragilisent. Mais l'âge est également un facteur de risque", explique le Dr Zoha Maakaroun-Vermesse.

Une deuxième dose de rappel recommandée pour tous les plus de 60 ans

En région Centre-Val de Loire, la vaccination des plus fragiles est largement insuffisante. Seulement 16,5% des plus de 60 ans éligibles ont reçu leur deuxième dose de rappel, c'est à dire leur quatrième dose au total.

"C'est important de faire cette deuxième dose de rappel. Nous sommes face à une maladie pour laquelle il existe un vaccin. Mais ce vaccin ne nous protège pas sur le long terme en raison des différents variants d'une part et en raison aussi de notre organisme. Car à partir de 60 ans, on a ce qu'on appelle l'immunosénescence c'est à dire que notre système immunitaire vieillissant a besoin de plus de rappel pour stimuler sa mémoire."

Pour recevoir cette deuxième dose de rappel, vous avez toujours le centre de vaccination de l'hôpital Bretonneau et puis tout le réseau libéral. A savoir votre médecin traitant, votre pharmacie et des infirmiers libéraux.

Cette deuxième dose de rappel est aussi recommandée pour les moins de 60 ans qui ont une maladie particulière au niveau du cœur des poumons...

Pour tous les autres, Zoha Maakaroun-Vermesse fait appel au bons sens. Pas de nouvelle vaccination pour le moment, mais le port du masque dans les lieux clos et de promiscuité.