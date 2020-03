Indre-et-Loire : le 2ème cas de Coronavirus est une infirmière du CHRU de Tours

Quatre nouveaux cas de Coronavirus viennent d'être confirmés en région Centre-Val de Loire par l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Il s’agit de trois personnes originaires du Loiret et d’une personne originaire de l’Indre-et-Loire.

A ce jour, il y a donc 7 cas confirmés en région Centre-Val de Loire (1 en Eure-et-Loir, 2 en Indre-et-Loire, 4 dans le Loiret).

Le nouveau cas confirmé ce vendredi 6 mars 2020 en Indre-et-Loire, après la tourangelle de 73 ans revenue d'un rassemblement évangélique, est infirmière au CHRU de Tours. Cette personne, dont l’état de santé ne présente pas de signe de gravité, est actuellement prise en charge tout en restant à son domicile. Un arrêt de travail lui a été délivré. Des mesures destinées à protéger les patients hospitalisés et à limiter les éventuelles transmissions du virus ont été immédiatement prises. Le CHRU explique que "les équipes médicales du CHRU de Tours sont prêtes et restent mobilisées, au service de la population, pour protéger les patients les plus fragiles et les professionnels de santé".

L'infirmière qui revient d'une zone à risque reste à son domicile

L'infirmière revenait d’une zone à risque. Le CHRU de Tours a pris les mesures sanitaires destinées à limiter la transmission du virus. Ces mesures, selon les consignes établies au niveau national consistent à :

- Repérer les cas suspects/possibles Ainsi, tous les patients et professionnels qui ont été en contact avec cette soignante ont été contactés par un médecin du CHRU pour faire un bilan médical de leur situation. Ils seront suivis en fonction de leur état médical.

- Protéger Il apparaît que l’infirmière concernée a appliqué les consignes d’hygiène qui ont été rappelées aux professionnels du CHRU tout particulièrement ces derniers jours. Elle est en fin de période de contagiosité et observe toutes les mesures de protection. Il est rappelé que les mesures de protection visent d’abord à protéger les patients fragiles, comme face à d’autres virus.

- Informer Les professionnels du service dans lequel travaille l’infirmière concernée ont été réunis dès le 6 mars au matin et plusieurs réunions d’information auront lieu afin d’informer l’ensemble de l’équipe. Les professionnels du service recevront également un courrier individuel pour s’assurer de leur parfaite information.

Comment obtenir des informations fiables sur le coronavirus ? Information générale sur le coronavirus et l’épidémie : Numéro d’information générale pour la population : 0800 130 000 (appel gratuit - 9h à 19h) Site internet du gouvernement : https://solidarites\-sante\.gouv\.fr/soins\-et\-maladies/maladies/maladies\-infectieuses/coronavirus

Pour un avis médical personnel : Contacter son médecin traitant ou en cas d’absence joindre le 15 qui dispose de lignes dédiées