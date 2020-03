Indre-et-Loire: à Saint-Genouph, le bureau de vote est désinfecté et fin prêt

La commune de Saint-Genouph, entre Tours et Luynes, a mobilisé une dizaine de personnes pour désinfecter le bureau de vote communal avant la venue des 733 électeurs inscrits. Du jamais vu à Saint-Genouph. La commune compte 172 personnes âgées, c'est pourquoi il est doublement important que le bureau de vote soit aménagé pour éviter tout risque de contamination.

Il faudra se laver les mains à l'entrée et à la sortie. Le parcours des électeurs a été balisé par des bandes de scotch orange au sol. Les rideaux des isoloirs ont disparu et les assesseurs porteront des gants.

On ne peut pas rentrer dans l'isoloir sans avoir à faire, je dirais, un parcours du combattant! Tous les 1 mètre, les gens devront s'arrêter et il y aura quelqu'un pour faire respecter ces règles de distance entre les votants. On a affiché qu'il faut aller se laver les mains à l'entrée et à la sortie. On n'est pas là non plus avec un fouet derrière tout le monde! On préconise que les gens amènent leur stylo, et si on leur prête un stylo, on le désinfectera aussitôt après. On a acheté des lingettes, malheureusement nous n'aurons pas de gel hydroalcoolique, les stocks étaient en rupture -Christian Avenet, le maire