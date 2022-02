Indre-et-Loire : Le carnet de santé numérique est lancé

Vous n'aurez bientôt plus besoin d'apporter vos ordonnances, résultats d'analyses ou compte-rendu d'hospitalisation lorsque vous irez consulter un médecin. Le gouvernement vient de lancer un nouvel outil numérique "Mon espace santé". Il s'agit d'un dossier médical informatisé et sécurisé qui sera partagé entre professionnels de santé et vous-même. Le but est de mieux coordonner le parcours de soin.

85% de la population est concernée en Indre-et-Loire

Dans notre département, 526 000 assurés du régime général sont concernés par la mise en place de ce nouvel outil. A partir de ce lundi 14 février et jusqu'à la fin du mois de mars, si vous habitez l'Indre-et-Loire, vous allez recevoir un email ou un courrier postal de la part de l'Assurance Maladie vous mentionnant la possibilité de créer votre espace santé. Un code provisoire va vous être attribué pour valider votre inscription, une inscription qui n'est pas obligatoire.

L'idée est de pouvoir stocker et accéder à vos données médicales sur internet, de renseigner vous-même vos derniers traitements, allergies ou vaccins par exemple ; des données dont les professionnels de santé auront également accès ; possibilité aussi d'échanger des informations avec le ou les médecins qui vous suivent via une messagerie mise en place.

La fracture numérique est encore présente pour de nombreux usagers

Pour celles et ceux qui n'ont pas accès à internet, ils pourront être accompagnés explique Christophe Beauquel, référent espace santé de la CPAM d'Indre-et-Loire : "Lorsque l'on a un compte Ameli d'ouvert pour un patient, on a son adresse mail donc on peut lui envoyer par mail la notification de la création de mon espace santé, si on n'a pas d'adresse mail c'est un courrier postal qui est envoyé. Si la personne avait déjà un dossier médical partagé avant, les données resteront en l'état, sinon le médecin pourra mettre une synthèse médicale et le patient lui-même pourra alimenter un profil médical dans lequel il pourra noter les antécédents médicaux comme les allergies, les vaccins qu'il a pu avoir. Même si on a pas accès à internet, le patient peut utiliser des conseillers numériques dans les espaces France service, il y a aussi le support téléphonique mis en place, le 34-22 qui permet d'obtenir des informations sur le fonctionnement de Mon espace santé".

Après les échecs à répétition du dossier médical personnel (DMP) promis depuis 2004, le succès de la réforme est loin d'être acquis. Côté grand public, des campagnes d'information "à large audience" sont annoncées dès la mi-février. Reste que les logiciels des professionnels de santé et des hôpitaux ne sont pas encore tous compatibles avec "Mon espace santé", dont "l'alimentation massive" et automatisée est attendue en 2023.