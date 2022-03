Indre-et-Loire : le chemin de croix des personnes qui souffrent de Covid long

Eric Girard, 56 ans, a eu le Covid en avril 2021. Après quatre mois d'hôpital et six mois de centre de rééducation fonctionnelle, il a encore besoin d'être en permanence sous oxygène.

Parmi les millions de Français qui ont contracté le virus depuis le début de la pandémie, 5 à 15% souffrent d'un Covid long, c'est-à-dire qu'ils ressentent des séquelles pendant des mois : ça peut-être de la fatigue, des maux de tête, un essoufflement, une perte de goût ou d'odorat, des troubles digestifs ou des difficultés à se concentrer. Patrick et Eric, par exemple, tentent depuis plusieurs mois de se remettre. Après des mois passés à l'hôpital, ils sont maintenant soignés au centre de réadaptation fonctionnelle de Joué-le-Tours, le Clos Saint-Victor, à Joué-les-Tours.

Rencontre avec Patrick et Eric, au centre de rééducation fonctionnelle de Joué-les-Tours Copier

Cinq semaines de coma, des semaines en réa et des mois de rééducation

Patrick Bomont est un ancien gendarme de 62 ans, maire-adjoint d'Artannes-sur-Indre. Eric Girard, lui, est un ancien policier de 56 ans qui vit à Joué-les-Tours. Le virus a fait vivre des épreuves comparables à ces deux hommes qui étaient sportifs et en forme avant d'attraper le Covid-19 : cinq semaines de coma, des semaines en réanimation au cours desquelles ils ont perdu 25 à 30 kilos, et des mois de rééducation qui n'ont pas encore permis à ces deux hommes qui se définissent comme des battants de retrouver une vie normale.

Patrick Bomont, 62 ans : "J'ai perdu 25 kilos et dedans il y avait pas mal de muscles" Copier

Depuis son Covid, en avril 2021, Eric a passé quatre mois à l'hôpital et six mois au centre de réadaptation : "c'est vrai qu'on peut vite baisser les bras parce que c'est lourd. J'ai été longtemps allongé sans pouvoir bouger. J'ai eu une trachéotomie, donc je ne pouvais plus parler mais c'est revenu normalement. J'ai aussi récupéré la marche parce que je marchais plus. Tout ça, c'est grâce aux kiné qui m'ont réappris plein de choses".

Les progrès ont été lents, mais peu à peu, les massages, les exercices de kiné, la relaxation, le sport adapté, notamment le vélo et le gainage, ont amélioré les choses et remis debout les deux hommes. Tous deux insistent sur la qualité des soins reçus et l'engagement du personnel, aussi bien au C.H.R.U de Tours qu'au Clos Saint-Victor.

Patrick, l'ancien gendarme, quitte définitivement le centre de réadaption fonctionnelle ce week-end, un peu plus de quatre mois après avoir contracté le Covid-19. Il terminera sa remise en forme chez lui, avec l'aide d'un kiné : "Vous l'entendez, j'ai quand même encore des difficultés respiratoires. Mais je suis heureux de rentrer chez moi parce que quatre mois, c'est très long, y compris pour la famille. Et je suis heureux d'être encore là aujourd'hui parce que ce n'est passé pas loin".

Je suis heureux d'être encore là aujourd'hui parce que ce n'est passé pas loin - Patrick Bomont

Eric, l'ancien policier, rentre chez lui tous les soirs depuis un mois et demi, déjà, mais contrairement à Patrick, il revient au centre chaque après-midi, en ambulance, pour continuer les soins. Autre différence entre les deux hommes. Eric est en permanence branché à une bouteille d'oxygène qu'il porte avec lui : "_J'ai de l'oxygène jour et nuit, sinon dès que je fais un effort, je désature et je suis obligé de m'asseoir ou me reposer pour reprendre mon souffle. C'est vrai que je m'aperçois que les gestes du quotidien sont très difficiles pour quelqu'un qui a des problèmes respiratoire_s".

Eric rêve de pouvoir se passer de bouteille d'oxygène et Patrick ambitionne de faire les 10 km de Tours en septembre

Personne ne sait quand Eric pourra lacher sa bouteille d'oxygène, ni même si ce jour arrivera, mais c'est un moment qu'il anticipe déjà : "je crois que ce sera un grand moment. Je pense même que je vais l'arroser" dit en riant l'ancien policier. Patrick, lui, s'accroche à un autre rêve : "on a fait quelques paris avec des soignants que j'ai rencontrés. Depuis 20 ans, je faisais les 10km de tours et l'objectif, c'est d'aller faire les 10 km de Tours en septembre 2022. Je ferai un petit selfie à l'arrivée".