Le cheval comprend mieux quand on lui parle comme à un bébé selon une étude de l'INRA de Touraine

Les animaux sont-ils sensibles à l'intonation de notre voix lorsqu'on s'adresse à eux ? La réponse est oui, c'est le résultat d'une étude menée conjointement par l'INRA de Nouzilly et l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation. Une étude menée sous forme de tests sur vingt équidés.

Les animaux sont comme les bébés, ils apprécient mieux les voix douces avec plusieurs intonations que celles plus neutres de notre timbre de voix entre adultes au quotidien. L'INRA de Nouzilly et l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation ont mené une étude sur un groupe de 20 chevaux avec deux façons de leur parler, soit avec une voix neutre, soit avec une voix beaucoup plus douce comme quand on parle à un bébé.

Deux tests ont été effectués

Le premier sur chacun des 20 chevaux en caressant l'animal et en s'adressant à lui de deux façons, l'une avec une voix douce et une variation des intonations, l'autre de façon plus neutre. Dans le premier cas l'animal est plus réceptif, il est plus calme, il regarde la personne et vient frotter son nez contre elle. L'autre test consistait à lui transmettre une information en lui faisant un geste du bras pour lui indiquer la direction. Face à l'animal, deux seaux, l'un avec de la nourriture, l'autre sans et là aussi selon la façon d'entrer en communication avec lui, le cheval va vers un seau au hasard lorsque le langage neutre est utilisé mais il va vers le seau indiqué par la personne lorsque cette dernière lui parle de façon plus douce.

Le cheval aurait-il de meilleures fonctions cognitives que celles de l'homme ?

C'est tout l'objet de cette étude explique Léa Lansade éthologue (étude du comportement) à l'INRA : "Ce qui nous intéresse est de savoir si le cheval décode nos émotions, est-ce qu'il se base sur nos expressions faciales, sur l'intonation de la voix comme nous venons de le démontrer. Ce que nous avons remarqué c'est que les chevaux sont experts dans la reconnaissance de nos émotions, ils sont bien plus forts que nous, l'être humain a du mal à reconnaître les expressions des chevaux. Eux reconnaissent nos expressions de joie, de colère, ils sont très forts dans ce domaine."

D'autres études sont en cours pour approfondir ces connaissances entre humains et chevaux, ne serait-ce que pour le bien-être animal et puis la relation entre les deux dans le domaine équestre.