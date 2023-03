Indre-et-Loire : le CHRU de Tours répond à quelques idées reçues sur le sommeil

A l'occasion de la 23ème journée du sommeil, des ateliers sont organisés au CHRU de Tours, ce vendredi après-midi, de 14H à 16H30. Les spécialistes répondront aux questions du public. Ils viendront notamment démentir quelques idées reçues sur le sommeil. Ces idées reçues, Boris Compain en a parlé avec le Docteur Nadège Limousin qui est responsable du centre du sommeil, au CHRU de Tours

France Bleu Touraine : faut-il rester au lit quand on a une insomnie ?

Docteur Limousin : non, parce que plus on reste dans le lit à essayer de s'endormir, plus on va entretenir l'insomnie. Il vaut mieux aller se coucher plus tard quand on a du mal à dormir que d'aller se coucher tôt.

F.B.T : On dort mieux au petit matin?

Docteur Limousin : non, pas forcément. Le matin, il y a des sécrétions d'hormones, notamment le cortisol qui est une hormone éveillante. On a un sommeil qui est de moins bonne qualité, donc ce n'est pas bien de faire la grasse matinée.

F.B.T : il faut dormir huit heures par nuit ?

Docteur Limousin : la durée de sommeil est variable d'un individu à l'autre. On peut s'en apercevoir pendant les vacances. A ce moment-là, on va se mettre sur notre rythme endogène, c'est-à-dire le rythme que notre corps adopte naturellement et on va voir quels sont nos vrais besoins de sommeil.

F.B.T : L'alcool aide-t-il à mieux dormir ?

Docteur Limousin : ça dépend de la quantité. Lorsqu'on prend juste un verre, il peut y avoir un effet sédatif mais souvent quand on augmente le nombre de verres d'alcool, ça peut créer des réveils nocturnes et une insomnie. Ça n'est donc pas une bonne idée de prendre de l'alcool pour mieux dormir.

F.B.T : les heures de sommeil avant minuit comptent double ?

Docteur Limousin : non**,** ça, c'est faux. Ce sont les premières heures de sommeil qui sont bénéfiques, peu importe l'heure du coucher. Le sommeil lent, profond, qui est le sommeil le plus récupérateur sur le plan physique, se fait toujours en début de nuit. C'est le cas même si vous vous endormez après minuit.

F.B.T : regarder son téléphone portable juste avant d'éteindre aide à s'endormir ?

Docteur Limousin : le problème des écrans, c'est que c'est comme si vous étiez dehors, en plein soleil. Vous donnez l'information à votre cerveau de rester éveillé. Du coup, il diminue la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone qui permet d'avoir un rythme veille-sommeil régulier et qui va également réguler tout un tas d'autres hormones dans le corps. Ce qui est recommandé, c'est de ne pas regarder d'écran une à deux heures avant le sommeil. On a des gens qui nous disent qu'ils sont déçus parce qu'ils le font une fois et qu'ils ne dorment pas mieux, mais pour qu'il y ait un effet sur la qualité du sommeil, il faut se sevrer d'écran le soir pendant un mois. Ensuite, seulement, on constate une amélioration.

Les ateliers sur le sommeil se déroulent de 14H à 16H30 dans le batiment B3 de l'hôpital Bretonneau, à Tour, ce vendredi 17 mars.