Indre-et-Loire : le CHRU de Tours teste la chambre idéale pour les patients de plus de 75 ans

Le CHRU de Tours est actuellement, avec celui d'Angers, le seul du grand Ouest à tester une chambre Hospi'Sénior, autrement dit une chambre innovante destinée à améliorer grandement la vie quotidienne des patients de plus de 75 ans, de leurs proches et des soignants.

C'est une chambre révolutionnaire qui a été présentée ce mercredi dans le service de médecine aigüe gériatrique du CHRU de Tours. Elaborée après trois ans de réflexion entre les soignants, les malades, les aidants, des industriels et des designers, cette chambre présente de très nombreuses innovations qui en font un lieu de séjour idéal pour les patients de plus de 75 ans. Pour l'instant, seul le CHRU d'Angers teste déjà une chambre de ce genre, mais les hôpitaux de Brest, Nantes et Rennes en auront bientôt une aussi.

Au sol et sur les murs, le décor-bois fait davantage penser à un bon hôtel qu'à un hôpital, ne serait-ce que grâce à la tête de lit de deux mêtres de haut, imposante, belle mais pas uniquement décorative : elle décolle le lit du mur avec un angle de 30 degrès ce qui permet au patient de regarder par la fenêtre sans avoir à se tourner.

Le sol s'allume quand le patient se lève la nuit

Autre innovation : les multiples dispositifs anti-chutes que décrit le Professeur Fougère, le chef du Pôle Vieillissement du CHRU de Tours : "on a des capteurs de chutes qui sont au plafond et qui alertent directement les soignants sur leur téléphone et dans la salle de soins. Le dessous des mains-courantes est aussi éclairé et dès que le patient pose le pied par terre, en pleine nuit, l'ensemble du sol de la chambre s'allume, ce qui lui permet de se rendre notamment aux toilettes, de façon beaucoup plus sécurisée".

Autre source de lumière : un plafond décoré, qui peut prendre plusieurs couleurs douces pour apaiser le patient pendant des soins.

Une tablette informatique pour tout contrôler depuis le lit

L'élément central de la chambre est une grande tablette informatique au bout d'un bras qui peut se manoeuvrer dans toute la pièce. Elle contrôle la télé, la radio, les appels en visio avec la famille, mais aussi la fermeture des volets. Un éphéméride permet par ailleurs au patient de toujours connaitre le jour et l'heure. Très important pour les gens un peu désorientés.

Cette tablette permet de tout contrôler dans la chambre. Rattachée à un long bras, elle peut être utilisée de n'importe où dans la pièce. © Radio France - ©Boris Compain

Enfin, un système de rails mobiles, au plafond, permet d'aider les soignants à bouger le malade. Un vrai progrès, selon le docteur Gana, médecin gériatre. "une machine avec un moteur permet de soulever le patient en toute sécurité dans un harnais, entre le lit, le fauteuil et éventuellement la salle de bain. C'est extrêmement confortable pour tout le monde et ça évite les chutes, voire même éventuellement les douleurs et les blessures, aussi bien pour le malade que pour le soignant qui n'a presque plus d'effort à fournir pour le porter".

Avec tous ses équipements, la chambre coûte 40.000 euros de plus qu'une chambre normale. Dans les mois qui viennent, les patients, leurs proches et les soignants vont évaluer cette chambre et les innovations qu'elle contient. Plus ces équipements seront produits en nombre, et plus leur prix baissera.