Indre-et-Loire : Le futur hôpital Trousseau en images

Indre-et-Loire, France

L'hôpital Trousseau de Tours n'aura plus le même visage en 2026. Il va être totalement réhabilité. C'est tout le CHRU qui va être chamboulé dans son organisation. Il sera regroupé sur deux sites (Trousseau et Bretonneau) au lieu de cinq actuellement. Ce vaste projet intitulé "Hôpital 2026" devrait coûter 397,4 millions d’euros, dont 75 millions d'euros seront apportés par l’Etat. Devrait car pour l'instant, seuls 320 millions d'euros sont budgétés, mais l'Etat a demandé une réimplantation sur Trousseau d'un pôle pédiatrique et un bâtiment de biologie. Le coût est estimé à 75 millions d'euros pour ces deux bâtiments. Le dossier est en cours de validation précise la directrice de l'hôpital."Ceci constitue un véritable projet d’urbanisme co-construit avec la Métropole" explique la direction du CHRU. Les travaux doivent commencer en 2021. L'emménagement dans les nouveaux bâtiments est prévu en 2025.

Le plan du futur hôpital Tousseau à Tours, avec notamment le futur pôle pédiatrie après son transfert de Clocheville - @Cabinet d'architecture AIA

Sur le pôle de l'hôpital Trousseau en 2025, on trouvera

Les Urgences adultes

Un plateau technique opératoire et ambulatoire

Des soins critiques de réanimation médico-chirurgicale

Les unités d’hospitalisation, reprenant l’ensemble des services actuels de Trousseau, ainsi que les services du pôle Tête et Cou en provenance de Bretonneau

L’hôpital pédiatrique (en cours de validation par l'Etat)

Un bâtiment de biologie et l’Etablissement Français du Sang (EFS) (en cours de validation par l'Etat)

L’hospitalisation de psychiatrie, structurée autour d’un nouveau bâtiment, qui lui permettra de se regrouper en un ensemble unique à la mesure des prises en charge, qui demeurent complétées par les structures ambulatoires de ville

Un plateau d’imagerie

La stérilisation centrale

Un auditorium

Le pôle logistique, intégrant notamment une nouvelle cuisine construite en partenariat avec la Ville de Tours

L'accueil du futur CHU Trousseau de Tours - @Cabinet d'architectes AIA

En 2026, regroupé sur deux sites au lieu de cinq, le CHU pourra ainsi disposer d’une organisation optimisée d’un point de vue médical et permettant des parcours patients plus simples et sécurisés. La Directrice du CHRU de Tours

Le futur CHU Trousseau sera réparti sur 20 hectares du site, sur lesquels on trouvera 69.000 m² pour le nouvel hôpital Trousseau, 16.590 m² du futur pôle pédiatrique, et 12.300 m² du bâtiment de biologie. Le choix du cabinet d'architectes AIA a été fait le 16 octobre 2018. "Le jury a notamment apprécié la conception des bâtiments et la répartition des différentes activités sur le site, définissant un ensemble architectural qualitatif. L’attention particulière portée au haut niveau de confort proposé, à la qualité de l’accueil et des circulations des patients ainsi qu’à la qualité de vie au travail des équipes a également été appréciée. Ce projet, gage de modernité et d’ambition, suit une démarche de haute qualité environnementale" précise l'hôpital.

La tour du CHU Trousseau ne sera pas détruite pour l'instant et restera quasiment vide après 2025

La tour centrale, construite comme l'ensemble des bâtiments dans les années 70, et qui symbolise cet hôpital, va être vidée. Tous les services vont être répartis dans des bâtiments de 3 à 4 étages, en lieu et place des actuels parking, devant l'hôpital. La tour restera en l'état, quasi-vide à la fin du chantier, et ne sera pas détruite. le budget n'est pas prévu. L'incertitude actuelle réside dans le déménagement de Clocheville. Un bâtiment pédiatrique est prévu dans le projet architectural, mais pas budgété, tout comme un bâtiment biologie. L'ensemble coûtera 75 millions d'euros, si l'Etat donne son accord. Le futur CHU Trousseau se voudra moderne sur 69 mille m², quasiment la même superficie que l'ensemble des étages de la tour Trousseau, avec plus de 700 lits d'hospitalisation, 50 salles de blocs opératoires. Le cabinet d'architectes AIA, sélectionné pour ce projet, travaille également sur la réhabilitation du CHU de Caen en Normandie, un hôpital qui a la même configuration, avec une tour centrale.

Le futur bâtiment des Urgences de l'hôpital Trousseau de Tours - @Cabinet d'architectes AIA