Indre-et-Loire : "Le gouvernement nous a attribué des miettes" selon Anita Garnier infirmière au CHRU de Tours

Les personnels de l'hôpital sont appelés à une journée nationale de manifestation ce mardi 16 juin. Plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers demandent au gouvernement d'enfin prendre en compte leurs demandes sur les salaires, les recrutements, la formation et l'arrêt des fermetures des services et des lits, en plein "Ségur de la santé".

A Tours, le rassemblement est prévu à 15h place Jean Jaurès à l'appel de l'intersyndicale. Plus que jamais, après avoir traversé la crise de la Covid-19, les personnels hospitaliers doivent être entendus selon Anita Garnier infirmière au CHRU de Tours et invitée de la matinale de France Bleu Touraine ce mardi 16 juin.

Anita Garnier, infirmière au CHRU de Tours, est l'invitée de la matinale de France Bleu Touraine mardi 16 juin Copier

Selon Anita Garnier, le plan Ségur de la santé du gouvernement ne va pas assez loin. "Les revendications que l'on porte depuis plus d'un an, au niveau de la santé et du service public hospitalier, ne sont pas du tout prises en compte dans ce Ségur de la santé" explique-t-elle.

Nous ne sommes pas assez nombreux car nous ne sommes pas assez payés

"Nous attendons des réponses claires à nos revendications : une revalorisation salariale pour tout agent hospitalier, la réouverture des lits, l'arrêt des fermetures des lits et des effectifs supplémentaires au sein des services car pour l'instant les conditions de travail sont mauvaises car nous ne sommes pas assez nombreux et nous ne sommes pas assez nombreux car nous ne sommes pas assez payés." Elle demande également plus de précisions sur "la revalorisation significative" proposée par le gouvernement et rejette totalement une remise en cause des 35 heures.

Le gouvernement nous a attribué des miettes

Pour Anita Garnier, le gouvernement n'entend pas les revendications que les personnels hospitaliers crient depuis plus d'un an. "Le gouvernement nous a attribué des miettes, des primes qui sont complètement inégalitaires et injustes car elles ne s'adressent pas à tout le monde. Pour l'instant ce qui est proposé est loin d'être suffisant."

"Nos salaires sont gelés depuis plus de dix ans ce qui fait qu'aujourd'hui un infirmier ou une infirmière en début de carrière, sans travailler le week-end, sans les primes, va toucher entre 1.500 et 1.600 euros nets mensuels au bout de trois ans d'études et avec la responsabilité que ces personnels ont car, derrière, on parle de vies tout simplement" dénonce-t-elle. "Un ou une aide soignant(e), un administratif, une secrétaire médicale, qui sont indispensable au sein de l'hôpital, commencent avec un SMIC !"

Certains de nos collègues l'ont payé de leurs vies

Pour Anita Garnier, il y a un contraste entre ce que l'on a demandé aux soignants pendant la crise du coronavirus et ce que promet le plan "Ségur". "On a mis en avant (durant cette crise) le malaise qu'il y a au sein de l'hôpital public, au niveau de la prise en charge de la santé, au niveau de la France entière mais ce qui est détestable pour nous c'est que, on a été envoyés en pâture, certains de nos collègues l'ont payé de leurs vies car on a détruit les budgets pour la santé au fur et à mesure des mandats politiques. On a détruit la possibilité à l'hôpital de soigner, parce qu'il fallait faire du rentable sauf que la santé ça ne se monétise pas !"

Il a fallu la crise du coronavirus pour mettre en avant cette insuffisance de nos pouvoirs publics donc aujourd'hui il faut vraiment qu'il y ait des actes

Pour elle, le ras-le-bol est plus fort que jamais "la colère explose, cela fait un an que l'on est en train de demander des moyens pour l'hôpital public, pour la santé. Un an qu'on réclame exactement les mêmes choses. Un an que nous ne sommes pas entendus. Il a fallu la crise du coronavirus pour mettre en avant cette insuffisance de nos pouvoirs publics donc aujourd'hui il faut vraiment qu'il y ait des actes."