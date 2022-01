Indre-et-Loire : le nombre de professionnels de santé sur Doctolib a été multiplié par trois en deux ans

Fondée il y a huit ans, Doctolib n'employait alors que trois personnes. L'entreprise française spécialisée dans la prise de rendez-vous médicaux sur internet en fait maintenant travailler 2.300 en Europe. Du bilan d'activité 2021 que la société a présenté ce lundi, on retiendra notamment les 81 millions de rendez-vous de vaccination enregistrés l'an dernier.

En Indre-et-Loire aussi, la crise du Covid-19 a permis à l'entreprise de se faire une place de choix : le département compte 609.000 habitants, mais depuis le début de la campagne de vaccination, plus de 838.000 rendez-vous ont été pris sur doctolib.fr pour des premières, deuxièmes ou troisièmes injections en Touraine.

Doctolib est devenu incontournable, bien au-delà des vaccinations

Certaines semaines de l'an dernier, jusqu'à 93% des vaccinations réalisées en Indre-et-Loire avaient été réservées sur ce site internet... mais Doctolib a su s'imposer dans tous les domaines de la santé : 662 professionnels de santé tourangeaux utilisaient ce service de prise de rendez-vous par Internet en 2019. Aujourd'hui, plus de deux mille généralistes et spécialistes tourangeaux sont sur Doctolib. Trois fois plus en seulement deux ans, ce qui ravit Christian, 62 ans, grand utilisateur : "vaccination, dentiste, on prend rendez-vous comme ça et ça se passe très bien. Malheureusement, avec le covid, tous les secrétariats des généralistes et de certains spécialistes sont complètement surchargés. On peut les aider, les accompagner en prenant un rendez-vous sur le web. C'est autant de gagné pour tout le monde. Et puis, ça permet à chacun de prendre rendez-vous quand il veut, comme il le veut sur son smartphone. On n'a pas à subir les files d'attente au téléphone quand on appelle les spécialistes. Il faut doper cet usage-là et il faut le faire progresser, bien sûr".

Ça permet à chacun de prendre rendez-vous quand il veut, comme il veut, sur son smartphone, et sans subir l'attente au téléphone - un utilisateur

Un succès qui énerve et pénalise ceux qui ont du mal à utiliser internet

Une certitude pas forcément partagée par tous, dans un pays où près de 20% des habitants maitrisent mal l'usage d'internet. Marinette a 80 ans. Elle doit aller chez un spécialiste dont le secrétariat n'est ouvert qu'une matinée par mois pour la prise de rendez-vous. Le reste du temps, la seule solution, c'est Doctolib, et ça ne l'arrange pas du tout : "Moi, je n'ai plus Internet. J'ai travaillé dessus, mais j'ai lâché. Je n'en veux plus, mais mes fils me font la guerre pour reprendre l'internet. J'ai beau leur dire que j'en avais marre, ils ne comprennent pas. Je vais certainement devoir reprendre une tablette parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus gérer sans, comme avant. La vie n'est pas simple".

Au niveau national, seul un utilisateur de Doctolib sur cinq a plus de 55 ans. Ca en fait quand même un des sites les plus utilisés par les séniors. La très forte hausse de fréquentation de Doctolib a aussi entrainé une très forte hausse des téléconsultations : il y en avait eu 800, en Indre-et-Loire, pendant l'année 2019, et il y en a eu 47.000 en 2020 et autant en 2021.